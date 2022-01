Non solo ortaggi di stagione come verze e cavolfiori ma anche questi comunissimi farmaci provocherebbero scorregge pestifere e nauseanti

Durante la stagione invernale è possibile reperire in commercio tanti ortaggi buonissimi e salutari. Basti pensare alla famiglia delle Brassicaceae o Crucifere, rappresentata da broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, verze.

Grazie a questi ortaggi si possono creare tantissime ricette con i fiocchi. Non solo per il loro sapore delicato e intenso allo stesso tempo, ma anche per le loro proprietà benefiche. Ed ecco un risotto e i suoi segreti che farà felici tutti i commensali.

Secondo Humanitas, prendendo come esempio il cavolfiore in quanto ortaggio appartenente a questa grande famiglia, questo è ricco di fibre, dei macronutrienti fondamentali per il corretto funzionamento dell’intestino e dell’evacuazione. Proprio per questo motivo, questi ortaggi possono essere responsabili di scorregge puzzolenti.

Oltre a questi, vi è anche un altro ortaggio fenomenale, appartenente ad un’altra famiglia, che potrebbe causare meteorismo, anche se sembrerebbe essere utile alla riduzione del colesterolo cattivo. Sulla scia dei pro e dei contro, non è la sola alimentazione a poter determinare un meteorismo maleodorante.

Così come alcune verdure sono salutari ma potrebbero causare le scorregge, anche i farmaci sono utili per alcune condizioni fisiche ma possono essere responsabili delle puzzette. Dunque, non solo ortaggi di stagione come verze e cavolfiori, il meteorismo potrebbe essere determinato da ciò che non ci aspettiamo.

I farmaci inaspettati

Esistono farmaci e farmaci. Quelli che possiamo acquistare senza prescrizione medica e quelli per cui, invece, è richiesta. Tra i primi ci sono gli antiacidi, ossia medicinali capaci di inibire l’acidità di stomaco che può determinare il reflusso gastroesofageo.

Gli antiacidi possono essere formati da diversi principi, tra cui il bicarbonato di sodio. Anche se nella maggior parte si utilizzano farmaci con l’unione di più principi. Il bicarbonato è la sostanza che abbiamo già in dispensa perché sappiamo che è molto utile per le faccende domestiche e per togliere l’acidità del pomodoro fresco.

Sarà capitato a tutti di assumere un pizzico di bicarbonato in caso di cattiva digestione o acidità di stomaco prima di ricorrere ai farmaci antiacidi proprio perché è la “via velocemente percorribile”. Eppure, dall’incontro tra il bicarbonato e l’acido dello stomaco, si forma il gas che provocherebbe il meteorismo.

Non solo ortaggi di stagione come verze e cavolfiori ma anche questi comunissimi farmaci provocherebbero scorregge pestifere e nauseanti

In ogni caso, non è solo la verdura che fa scoreggiare ma anche i legumi e la frutta. Infatti, ciò che determinerebbe il gas sono proprio le fibre di cui frutta e verdura sono veramente piene. Ora abbiamo scoperto che anche gli antiacidi ne sarebbero responsabili.

Ma questo non vuol dire eliminarle dal regime alimentare perché costituiscono dei macroelementi davvero essenziali per il nostro organismo. Tanto che sono tra le prime citate dai dietologi e nutrizionisti. In ogni caso, si consiglia sempre di rivolgersi al proprio medico per quanto riguarda l’alimentazione, ma soprattutto per ciò che concerne i farmaci, qualsiasi tipo essi siano.