Finalmente il weekend, quel momento di pace che tutti aspettavamo dopo una settimana intensa e frenetica.

Quando arriva il venerdì, tiriamo un sospiro di sollievo e non vediamo l’ora di metterci a letto senza impostare la sveglia per il giorno dopo. Il sabato e la domenica si dedicano al relax, allo sport, ma anche ad alcune attività casalinghe rilassanti e piacevoli. Tra queste, la principale riguarda la cucina perché si sa che mettersi ai fornelli richiede un po’ di tempo e dedizione. Possiamo preparare una serie di ricette da conservare per agevolarci durante la settimana, da riporre in freezer e scongelare al momento adatto. Ma possiamo anche realizzare qualcosa di buono, dolce e profumato che allieta i nostri risvegli e le nostre merende.

Nell’intento di unire l’utile al dilettevole, i nostri esperti hanno pensato ad un dolce squisito e pronto in un batter d’occhio. Un manicaretto dalle origini austriache e che assomiglia ad una frittata dolce, morbida e soffice, con una piccola rivisitazione.

Vediamo la ricetta e scopriamo come realizzarla in casa nostra e in pochissimi minuti.

Si prepara in un quarto d’ora questo morbidissimo dolce dalle origini lontane e il profumo d’arancia

Si chiama Kaiserschmarren ma noi ci limiteremo a chiamarla “frittata dolce”. Il suo punto forte è il rum accostato ai mirtilli rossi al posto della tradizionale uva passa, che insieme creano un mix davvero irresistibile. Ecco quali ingredienti ci serviranno ed il semplicissimo procedimento da seguire:

60 grammi di farina 00;

3 uova medie;

30 ml circa di latte intero o parzialmente scremato;

2 cucchiai di zucchero;

2 cucchiai colmi di mirtilli rossi essiccati;

1 bicchierino da caffè di rum;

una noce di burro;

90 grammi circa di marmellata d’arance.

Procedimento

Innanzitutto, prendiamo i mirtilli e immergiamoli nel rum per qualche minuto. A questo punto occupiamoci delle uova dividendo l’albume dai tuorli. Versiamo questi ultimi in un contenitore insieme alla farina, al latte ed allo zucchero, lavorando il tutto con una frusta. Montiamo gli albumi, uniamoli al composto appena realizzato e aggiungiamo anche i mirtilli appena scolati. Mescoliamo il tutto per renderlo quanto più omogeneo possibile.

Lasciamo scaldare la noce di burro in padella e una volta scioltasi completamente, versiamo la frittata. Attendiamo alcuni minuti prima di girarla ed ecco fatto, un gioco da ragazzi. Riponiamola su un piatto piano, tagliamola a quadratini e serviamola ai nostri ospiti insieme a due cucchiai di marmellata d’arance direttamente sul piatto. Si mangia proprio così, mettendone una manciata sopra ogni boccone.

Che aspettiamo a provarla, si prepara in un quarto d’ora ed è assolutamente squisita.

