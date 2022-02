Originario dell’America ma imitato in tutto il Mondo, questo morbido dolce è perfetto per iniziare al meglio le nostre giornate. Parliamo dei pancakes, le frittelle dolci da preparare in casa e famose per la loro bontà.

Ne esistono diverse varianti, tra cui quella soufflé, voluminosa e soffice come una nuvola.

La particolarità sta nell’albume montato, che dona il caratteristico effetto a palloncino.

Le possiamo ricoprire con ciò che vogliamo, ma la ricetta originale prevede l’aggiunta dello sciroppo d’acero. Tipico del Canada, questo dolcissimo sciroppo si trova anche in Europa e si usa proprio per la merenda o la colazione con i pancakes.

A proposito di varianti delle nostre frittelle dolci, abbiamo pensato ad una ricetta particolare e diversa dal solito. Qualcosa che non richieda necessariamente il topping o altre creme spalmabili, ma che renda la colazione o la merenda un pasto delizioso.

Per una carica di energia senza appesantirci, ecco un’idea invitante e molto semplice da preparare in qualche minuto e con pochi ingredienti.

Vediamo di cosa si tratta e cosa ci serve per realizzarla.

Non il solito pancake ricoperto di cioccolato o sciroppo d’acero ma questa soffice variante per una merenda appetitosa

Si tratta dei pancakes ripieni, un modo diverso e cremoso di gustare uno dei dolci più buoni della tradizione americana e canadese. Possiamo riempirli di cioccolato o di marmellata, a seconda dei gusti di ciascuno.

Partiamo dagli ingredienti e proseguiamo con il procedimento per 6 pancakes:

100 grammi di farina 00;

20 grammi di burro;

2 uova;

170 ml di latte;

10 grammi di zucchero;

4 grammi di lievito in polvere, ovviamente per dolci;

zucchero a velo q.b.

6 cucchiai abbondanti di marmellata o 6 quadratini di cioccolato fondente.

Procedimento

Per prima cosa, lasciamo sciogliere il burro e separiamo l’albume dai tuorli. Mettiamo i due tuorli in una ciotola, versiamo il burro e il latte e montiamo il tutto con una frusta.

Setacciamo la farina e il lievito, uniamoli al composto, mescoliamo e passiamo agli albumi. Montiamoli a neve, unendo lo zucchero a poco a poco. Aggiungiamoli al resto degli ingredienti e continuiamo a mescolare.

A questo punto, prendiamo una padella, riscaldiamola e sciogliamo una noce di burro. Versiamo un cucchiaio circa del nostro composto e ricopriamolo con la marmellata o un quadretto di cioccolato a nostro piacimento.

“Chiudiamo” con un altro cucchiaio del composto di pancake e cuociamo su entrambi i lati per pochi minuti.

Non appena saranno pronti, spolveriamo lo zucchero a velo e… gustiamoci questa bontà.

Non il solito pancake ma una versione deliziosa e dal cuore morbido che allieterà i nostri pomeriggi di fine inverno.

