A tutti può essere capitato di attraversare alcuni periodi in cui non ci si sente particolarmente in forma, e affrontiamo le giornate senza avere voglia di fare nulla, perché si avverte un senso di affaticamento e di stanchezza. Stanchezza, spossatezza e apatia, cosa fare?

A volte sono le poche ore di sonno che contribuiscono a limitare non solo il nostro corpo, ma anche la mente. Oppure si trascorrono giornate particolarmente stressanti che influiscono negativamente sul nostro umore e di conseguenza sul corpo.

Uno stile di vita irregolare come il consumo di pasti fuori orario, oppure un’alimentazione sbagliata, l’abuso di alcolici, influiscono in modo negativo sulla nostra energia e vitalità.

Però, se la stanchezza e l’affaticamento sono di natura patologica cioè legati a qualche malattia, all’alimentazione o altro bisogna ovviamente rivolgersi al medico.

In questo articolo riportiamo dei rimedi naturali tramandati dalle nostre nonne a cui possiamo ricorrere per contrastare la stanchezza.

Stanchezza, spossatezza e apatia, ecco come eliminarli con questi rimedi naturali della nonna

Per contrastare la stanchezza dobbiamo innanzitutto osservare le regole che spesso ci sottolineano i medici, e che fanno parte delle buone abitudini e stile da vita da tenere. In questo modo il nostro corpo e la nostra mente potranno stare in buona salute ed essere resistenti. A queste regole da osservare possiamo affiancare dei rimedi naturali, che possono aiutarci in modo efficace.

Il ribes nero

Pur essendo un piccolo frutto è molto efficace perché rafforza il sistema immunitario e contrasta la stanchezza. Ottimo da mangiare in inverno perché permette al nostro corpo di essere più resistente alle temperature.

Possiamo mangiarlo sotto forma di marmellate, infusi o come frutto.

Lo zenzero

Una tisana allo zenzero è ciò che serve quando ci sentiamo senza energia e con poche forze.

Ecco come prepararla:

mettere qualche pezzetto di radice di zenzero in infusione nell’acqua calda.

Trascorsi cinque o sei minuti filtrare e aggiungere il miele e il limone.

Il caffè al ginseng

Il caffè al ginseng è una straordinaria bevanda dal potere energizzante, rinvigorente e stimola il sistema immunitario.

Attenzione a non esagerare, altrimenti potremmo avere problemi di insonnia.

La rosa canina

Possiamo trovarla sotto forma di compresse, infuso o olio essenziale.

Come preparare l’infuso:

prendere un contenitore e versare 1 litro di acqua calda. Mettere a macerare all’interno le bacche di rosa canina, con dei frutti di bosco. Lasciare per una decina di minuti filtrare la soluzione e bere.

Infuso di rosmarino

È un ottimo rimedio contro la stanchezza mentale, aumenta la memoria e la concentrazione.

Ecco come prepararlo:

Mettere il rosmarino in ammollo nell’acqua calda per qualche minuto filtrare e bere.