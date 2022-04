La pasticceria è la branca della cucina che più mette in soggezione chi ha la passione per i fornelli.

I dosaggi precisi e scrupolosi, le temperature che devono essere perfette, un buon forno e a volte anche la necessità di un’impastatrice frenano la nostra golosità. Ma la vita è troppo breve per rinunciare ad una degna conclusione di un pasto, specialmente se in compagnia.

Infatti il dolce che proponiamo oggi non ha bisogno di bilance precise o strumenti di precisione e non necessita nemmeno di cotture in forno.

Ulteriore valore aggiunto è che si prepara in 10 minuti ed è realizzabile anche in monoporzione.

Semplice e delizioso

Questa ricetta è ispirata ad un dolce che ha spopolato negli ultimi anni grazie alla sua dolcezza e morbidezza. Tuttavia noi ne proporremo una versione più leggera, più semplice e più veloce.

Stiamo parlando della cheesecake, dolce che pare fosse mangiato già ai tempi di greci e romani in aggiunta a cereali e miele.

Purché questo dolce nasconda qualche piccola insidia nella ricetta originale, con la ricetta che proporremo sarà impossibile sbagliare.

Per il nostro dolce da 4 persone ci serviranno:

fiocchi d’avena 100 g;

muesli 100 g;

miele;

formaggio spalmabile 175 g;

yogurt greco magro 175 g;

confettura a scelta.

Cominciamo preparando la base croccante del dolce che generalmente viene fatta con biscotti e burro fuso. Per rendere tutto più leggero triteremo fiocchi d’avena, muesli e 2 cucchiai di miele fino a creare una granola che non dovremo tritare troppo finemente.

Si prepara in 10 minuti questo dolce semplicissimo senza uova, farina, burro e cottura in forno

A questo punto, metteremo in un contenitore il formaggio spalmabile, lo yogurt greco ed anche in questo caso aggiungeremo 2 cucchiai di miele. Il miele è un’ottima soluzione per sostituire lo zucchero e dolcificare le preparazioni. Mescoliamo i formaggi con una frusta o con una forchetta fin quando non saranno bene amalgamati.

A questo punto in pochi minuti abbiamo già ottenuto tutti gli ingredienti che ci servono per comporre il dolce.

Disponiamo alla base di un bicchiere la granola di cereali tritati sui quali verseremo il mix di formaggio spalmabile e yogurt greco. Infine aggiungeremo uno strato di confettura a nostra scelta, ad esempio di fragole, aggiungendo una foglia di menta e scaglie di cioccolato.

Mettiamo in frigo a riposare per un’ora per poi gustare questa semplicissima delizia.

