Secondo una frase molto nota “la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo”. Lo sanno bene alcuni segni dello zodiaco che, in questi giorni, hanno dovuto fare i conti con qualche grana da risolvere.

Fortunatamente, però, la ruota gira per tutti, in particolare per 2 segni che vedranno letteralmente pioversi dal cielo parecchio denaro, del tutto inaspettato.

Se abbiamo bisogno di soldi e siamo sempre alla ricerca di qualche modo per aumentare le nostre finanze, iniziamo a festeggiare, soprattutto in questi 2 casi.

Oroscopo e soldi

Non ci sono basi scientifiche che dimostrino ciò che stiamo per vedere, eppure i movimenti astrali influenzerebbero la nostra vita. Non solo nel nostro carattere, o sotto l’aspetto sentimentale, ma anche su quello lavorativo e finanziario.

La nostra capacità di far soldi sarebbe scritta nel nostro destino, e anche i pianeti ci aiuterebbero ad attrarre denaro. Vediamo chi sono i segni che faranno più soldi in questo periodo.

Un sacco di soldi stanno per arrivare nelle tasche di questi 2 segni zodiacali benedetti dalla Luna e dal Sole in questo periodo d’oro

Anche se per l’oroscopo Maya sono questi 3 i segni fortunatissimi che attireranno soldi come mai prima d’ora, per noi le cose sono diverse.

Secondo il nostro oroscopo, infatti, sarebbe lo Scorpione ad essere in netta, anzi nettissima, risalita.

Dopo un periodo decisamente da dimenticare, la fortuna starebbe per bussare alla porta di questo segno.

Un bel malloppo di soldi arriverà nel conto dello Scorpione e ciò potrebbe accadere grazie a un’eredità inaspettata. Questo ci permetterà di aprire l’attività in proprio che abbiamo sempre sognato.

Ci libereremo da capi e colleghi scomodi e potremo realizzare la carriera dei nostri desideri. È un buon momento anche per i viaggi, potremmo unire le due cose valutando di trasferirci all’estero.

Ottime notizie anche per questo segno baciato dalla Luna

Un periodo davvero brillante è quello che attende anche il segno zodiacale dei Pesci. Anche in questo caso si tratta di una ripresa, dopo un inizio anno che ha fatto soffrire il nostro portafogli.

È arrivato il momento per il segno dei Pesci di riprendere in mano la sua vita e di slegarsi da legami che lo hanno fatto soffrire. In amore bisognerà tagliare relazioni tossiche e opprimenti, aprendosi a nuovi incontri rigeneranti per l’anima. Mettiamo da parte lo spirito da crocerossina che c’è in noi e iniziamo a pretendere ciò che meritiamo.

Almeno sulla parte economica si potrà tirare un sospiro di sollievo, anche grazie a una vincita monetaria importante. Non si tratterà di gioco d’azzardo, ma di una somma economica che arriverà nelle nostre tasche grazie a una botta di fortuna inaspettata. Un sacco di soldi stanno per arrivare, quindi prepariamoci ad accoglierli al meglio. Il cielo ci sorride, è il nostro momento fortunato e dobbiamo godercelo appieno.