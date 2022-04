Le temperature si sono alzate, le giornate cominciano ad allungarsi ed ecco che possiamo goderci finalmente il tepore della primavera. È la stagione più bella, in cui sbocciano i fiori, ci sentiamo più allegri e il sole ci scalda in modo piacevole, senza scottare.

I vestiti pesanti lasciano il posto ad abiti più leggeri e sbarazzini, ai giubbotti di pelle ed al trench dal classico colore beige.

Anche i piedi si scoprono e così, via libera alle prime scarpe aperte e ai sandali tanto desiderati. I nostri poveri piedi possono respirare dopo un inverno tra calzettoni e stivali e non vediamo l’ora di acquistare un nuovo paio di zeppe.

Tuttavia, accanto a chi non vede l’ora di liberarsi di calze e scarponi, c’è chi non riesce proprio a farlo. Infatti, alcune persone si ritrovano con i piedi congelati anche se fuori fa caldo e non si avverte il freddo su altre parti del corpo. Se questa sensazione di gelo può essere comprensibile in pieno inverno, lo è un po’ meno in primavera o in estate. Ma da cosa potrebbe derivare? Sicuro che c’entrino soltanto le temperature esterne? Scopriamo qualcosa in più.

Piedi freddi anche quando fa caldo e indolenzimento degli arti potrebbero essere le spie di questa silente patologia

In un precedente articolo abbiamo parlato di un altro sintomo alquanto fastidioso e forse anche invalidante, il formicolio alle gambe. Nello specifico, ci eravamo riferiti a quella condizione degli over 50 in cui si ravvisa anche un certo dolore agli arti inferiori.

Proprio come in quel caso, anche quando i nostri piedi risultano particolarmente freddi, potremmo essere davanti all’arteriopatia periferica, una patologia relativa al sistema circolatorio.

Il problema deriva da un’ostruzione delle arterie sia degli arti inferiori che superiori, che provoca una riduzione del flusso del sangue.

Le cause possono essere diverse e legate a fattori ambientali o genetici, come il diabete o il genere (gli uomini risultano più predisposti delle donne).

Se oltre ai piedi freddi anche quando fa caldo e all’intorpidimento, notiamo che la pelle dell’arto appare lucida, allora dovremmo rivolgerci al medico di fiducia.

Attenzione a non confondere un semplice freddo a mani e piedi con sintomi ben più gravi come quelli descritti, perché potremmo allarmarci inutilmente. Prestiamo attenzione ai segnali che il corpo ci invia. Solo in questo modo possiamo capire quando è il caso di consultare un esperto e quando, invece, possiamo farne a meno.

Approfondimento

Stanchezza, mal di testa e mani e piedi freddi potrebbero essere i sintomi di una comune malattia del sangue