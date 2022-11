In questa stagione che stiamo affrontando sono tanti gli alimenti davvero indicati per la nostra salute. Questo perché hanno una serie di nutrienti che sono essenziali per il nostro organismo, dai quali possiamo trarre molti benefici che a volte neanche conosciamo. Sembra proprio il caso di prendere come esempio la verza.

Cos’è il cavolo verza

È un ortaggio, la cui raccolta inizia nel mese di ottobre e termina nella primavera. Questo è il periodo più adatto per consumare questo alimento tanto amato nelle tavole italiane. Viene usato per la preparazione di diverse ricette, che sono davvero gustose e salutari. Si presenta come una sorta di palla formata da tante foglie e proprio con queste andremo a creare dei piatti unici e sensazionali.

Valori nutrizionali

Soffermandoci sull’aspetto nutrizionale dell’alimento è sicuramente indicato nelle diete ipocaloriche. Difatti è un ortaggio che presenta solo 25 kcal e i seguenti valori:

91 g di acqua;

3 g di zuccheri;

2,5 g di fibre;

1,2 g di proteine.

È ricco in termini di vitamine, in quanto è presente la vitamina A, B6, E. Sono anche diversi i minerali presenti. Spicca la presenza di potassio ma troviamo anche calcio, fosforo, sodio, magnesio e ferro.

Si potrebbero creare impacchi per le infiammazioni con un alimento di stagione

Abbiamo conosciuto così l’aspetto nutrizionale di questo alimento. Possiamo adesso concentrarci di più su come agisce nel nostro organismo e perché viene definito benefico. Abbiamo detto che è ricco di vitamine e sali minerali. Questi andrebbero a rafforzare il nostro sistema immunitario. Il che è un fattore molto positivo, specialmente adesso che le temperature si sono abbassate ed è più facile prendere freddo. Sembrerebbe avere degli effetti benefici anche per quanto riguarda la coagulazione del sangue e tante altre funzioni.

Verza: un alimento antinfiammatorio

È considerato un alimento con potente azione antinfiammatoria. Ciò è un punto a favore per tutte quelle malattie causate da un processo di infiammazione. Basti pensare alle persone affette da asma. La verza potrebbe aiutare ad alleviare i sintomi, in quanto ha delle caratteristiche a riguardo. Per usufruire di questo beneficio e per creare gli impacchi, basterà estrarre dalla foglia la nervatura centrale. Dopodiché va schiacciata la foglia per estrarre il succo. Adesso potremo passare il succo nella zona interessata e coprire con una garza.

Altri effetti

Ha effetto analgesico, adatta per il mal di testa, denti. Servirebbe anche nei casi del fuoco di Sant’Antonio, in quanto ha un effetto astringente. È consigliato anche come calmante. Viene utilizzato per ridurre le congiuntiviti o altre irritazioni degli occhi. Bisogna far attenzione però ad alcuni effetti collaterali. Infatti non è consigliabile a chi soffre di colon irritabile, in quanto può causare diarrea e gonfiore. Se si hanno delle patologie particolari è sempre bene consultare un medico di fiducia, in modo che ci vengano illustrati tutti gli alimenti che si possono mangiare con tranquillità e quelli invece ai quali bisogna prestare più attenzione. Dunque come abbiamo visto si potrebbero creare impacchi per le infiammazioni con la verza ma presenta anche tanti altri benefici.