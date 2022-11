Ecco la nuova tendenza over 50 perfetta per mascherare girovita importante o gambe grosse

Anche se la prova costume è solo un lontano ricordo dei mesi estivi, è per così dire fisiologico prestare quotidianamente attenzione al fisico.

Ma, si sa, guardarsi allo specchio è sempre un’arma a doppio taglio: un giorno ci piacciamo e quello dopo assolutamente no.

In ogni caso, mentre per coprire macchie e imperfezioni sul viso basta qualche semplice trucchetto make-up, come regolarsi con i chili in più?

Sicuramente, una corretta alimentazione e un po’ di esercizio fisico sono requisiti basilari per rimettersi in forma.

Certo è, però, che i risultati non sono immediati quindi come fare nel frattempo?

Il segreto è puntare sui giusti capi e accessori: ecco la nuova tendenza over 50 perfetta per mascherare girovita, pancia, fianchi e gambe.

Paillettes: tanti look semplici per indossarle anche di giorno

Una delle tendenze alla ribalta durante la stagione in corso è quella che vede protagoniste le paillettes.

I mitici lustrini argentati o colorati quest’anno anticipano la loro entrata in scena diventando essenziali al di là di Natale o Capodanno.

Sorge però subito una domanda, ovvero: cosa c’entrano le paillettes con i chili di troppo?

La risposta è più banale di quanto si possa pensare: essendo appariscenti riescono a distogliere l’attenzione da eventuali imperfezioni che vorremmo nascondere.

È anche vero che di solito le paillettes sono associate agli eleganti outfit da sera, oppure appunto al periodo di festività.

In realtà, a patto di rispettare alcuni semplicissimi abbinamenti potremmo sfoggiarle tranquillamente anche per andare in ufficio, scopriamo come.

Ecco la nuova tendenza over 50 perfetta per mascherare un girovita importante con un solo accessorio

Ad esempio, anziché abbinare jeans e blazer in lana alla solita camicia bianca, optiamo per un top di strass, magari neutro e quindi argentato.

Lo stesso top, comunque, può essere indossato sotto una blusa bon ton e accostato ai pantaloni in flanella a vita alta.

Sulle scarpe, invece, pochi dubbi: via libera ai mocassini neri in pelle o vernice.

E non temiamo di sporcarli irrimediabilmente tra la pioggia e il resto: bastano alcuni rimedi casalinghi pratici e veloci per farli tornare come nuovi.

Ma torniamo ai look paillettati e vediamone uno con protagonista la gonna midi tinta unita decorata qua e là con lustrini.

Per bilanciare questa scelta, accostiamo un dolcevita nero in cashmere a collo alto e completiamo l’outfit con trench o cappotto.

E anche la gonna lunga luccicante non è esclusa dai giochi, basta sfoggiarla combinata ad un cardigan stile preppy e delle sneakers platform.

Per chi invece non se la sentisse di sfoderare un capo paillettato, ritenendolo in ogni caso eccessivo, non manca comunque una valida alternativa.

Si tratta della borsa gioiello, altro must di stagione accanto a quelle iconiche in pelle e dai colori neutri.

Il ragionamento è lo stesso fatto per l’abbigliamento: un dettaglio importante come maxi cinture, collane, orecchini o appunto borse sposta inevitabilmente il centro dell’attenzione.

Oltre ai soliti strass e cristalli, si aggiungono altri modelli come quello con borchie, catene dorate vistose, ricami con perline, pelle metallizzata o frange luccicanti.