Per lavare una camicia sporca di inchiostro e togliere le macchie di biro bisogna usare 2 trucchetti

Molte persone si lamentano di non riuscire a smacchiare i vestiti sporchi di macchie d’inchiostro. Capita spesso coi vestiti dei bambini, quando vanno a scuola e tornano pieni di scarabocchi.

Succede, però, anche agli adulti, quando lavorano in ufficio o a contatto con materiale di cancelleria, ed è qualcosa di molto fastidioso. L’abbiamo visto anche nel video virale che vede Re Carlo III innervosirsi evidentemente a causa di un calamaio che perdeva inchiostro. Il video ha scatenato molte reazioni divertite nel pubblico, fatto sta che le macchie d’inchiostro sono qualcosa di davvero antipatico.

E questo soprattutto perché non sono le più facili da eliminare. In particolare, quando sono presenti sulle camicie, tendenzialmente costituite in tessuto delicato. Vediamo, quindi, come procedere per smacchiare le camicie ed eliminare in un attimo il problema.

Per lavare una camicia sporca d’inchiostro potrebbero bastare 2 ingredienti molto semplici

Ci sono diversi modi eleganti o casual per indossare una camicia, ma nessun altro capo potrà darci tanta classe e finezza. Quando si macchiano, però, non sono proprio facili da smacchiare.

Solitamente le camicie sono fatte in cotone, lino o seta, tutti tessuti delicati da lavare. Ciò che è importante fare quando ci macchiamo con l’inchiostro è non aspettare che questo si asciughi, ma agire nel minor tempo possibile.

Un prodotto perfetto per eliminare l’inchiostro fresco, infatti, è il latte freddo. Sembrerà assurdo, eppure il latte sarebbe un vero asso nella manica per eliminare molte macchie sui tessuti, comprese quelle di inchiostro. Specifichiamo, però, che il metodo funzionerebbe meglio sulle macchie ancora fresche, e che bisognerebbe procedere in questo modo.

Dovremo riempire un catino con acqua fredda e una parte di latte, anche quest’ultimo freddo. Dovremo immergere i capi sporchi, e lasciare il tutto a bagno per una notte intera.

Il mattino seguente potremo strofinare un po’ le macchie, e poi inserire tutto in lavatrice, avviando il tradizionale lavaggio. Tutto ritornerà pulito come un tempo. Così, per lavare una camicia sporca d’inchiostro, avremo bisogno solo di questo prodotto naturale ed economico.

Anche per rimuovere la muffa

Il latte ci sarà utile anche per eliminare un’altra macchia molto pericolosa per i tessuti. Se per far sparire la muffa dai muri dovremo eliminare la condensa, per togliere queste macchie dai vestiti, il procedimento sarà diverso. In questo caso bisognerebbe trattare la parte di tessuto macchiata con del latte bollente, strofinare e ripetere l’operazione se necessario. Infine, bisognerebbe sciacquare il tutto con acqua fredda, e il tutto si risolverà in poche e semplici passate.

Rimuovere l’inchiostro quando è secco

Se la macchia, invece, sarà già secca, bisognerà agire in modo diverso, più deciso. Facciamo attenzione, però, perché questo metodo sarebbe adatto soprattutto sui tessuti più resistenti.

In questo caso, dovremo preparare una soluzione con 2 misurini di alcol e 1 di ammoniaca. Dovremo, poi, prendere un cotton fioc, intingerne la punta nella soluzione liquida e poi passare all’azione vera e propria.

In sostanza, basterà tamponare il cotton fioc bagnato sulla macchia da trattare, e aspettare qualche secondo. Potremo anche ripetere una seconda volta l’operazione se necessario, e infine potremo procedere con il normale lavaggio che riserviamo al capo in questione.