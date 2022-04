Nelle nostre abitudini alimentari usiamo a volte un alimento antichissimo e comune a molti popoli. Il suo uso come cibo si è sempre affiancato a quello legato alla scaramanzia. Stiamo parlando dell’aglio. La sua storia è millenaria e compare in diversi scritti molto antichi. Ad esempio, tanto era consumato e prediletto dai Romani e dai loro soldati che era popolare il detto Ubi allium ibi Roma, dov’è l’odore dell’aglio c’è Roma (ci sono i Romani). Come abbiamo accennato, le sue proprietà benefiche per il corpo erano già apprezzate millenni fa e gli Egizi, addirittura, oltre a mangiarlo, si crede lo appendessero al collo dei figli.

All’aglio, poi, è legata la figura dei vampiri. La sua vista o il sangue purificato di chi lo mangiava, nelle storie di fantasia, li allontanavano. Infine, ricordiamo la celebre formula napoletana contro il malocchio che iniziava con “aglio, fravaglio, fattura ca non quaglio”. Tornando a studi concreti e scientifici, l‘aglio contiene vitamine e minerali, tra cui degli antiossidanti e contiene una molecola, l’allicina, a cui si dovrebbero delle attività importanti. L’aglio, infatti, avrebbe funzione antibatterica, antimicotica e antivirale. In aggiunta, potrebbe ridurre la pressione del sangue, poiché allenterebbe la rigidità dei vasi sanguigni.

Si potrebbe ridurre la pressione alta grazie a questo alimento comune che può servire anche in camera da letto e in bagno

In cucina l’aglio viene usato per preparare molte pietanze e, come abbiamo visto, può avere effetti benefici nel nostro corpo. Ciò che, invece, è meno conosciuto, è il suo uso alternativo. Alcuni accorgimenti vengono tramandati da varie generazioni e sembrerebbero funzionare. Tra i tanti, l’aglio potrebbe facilitare un buon sonno. Basterebbe metterne uno spicchio sotto al cuscino e poi andare a dormire, magari respirando lentamente. L’aglio, durante la notte, propagherebbe dei composti solforati, oltre al suo odore tipico, aiutando a rilassarsi.

Passando a un’altra stanza della casa, in bagno usiamo più volte al giorno il wc. Curiamo la pulizia, tiriamo lo sciacquone, ma di notte non avviene solitamente nessuna attività. Si possono sfruttare le ore notturne per igienizzare il wc in modo naturale. Un altro rimedio popolare, infatti, suggerisce di sbucciare uno spicchio d’aglio e metterlo nel water. La mattina seguente basterà tirare l’acqua. La presenza dell’aglio agirebbe contro batteri e funghi.

In conclusione, consumando aglio si potrebbe ridurre la pressione alta, combattere i batteri e tanto altro, ma potremmo anche avere benefici in camera da letto e in bagno.

