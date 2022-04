Ma quali diete e privazioni, ecco il trucco per evitare fame nervosa, ridurre l’appetito e migliorare la prova costume

Esistono alcuni metodi per ridurre il senso di appetito nel corso della giornata. Questi non devono essere ragione e motivo per manipolare il corpo contro di noi. A prescindere dalla bellezza fisica, infatti, la priorità è seguire una dieta salutare e che risponda alle esigenze della nostra vita. Non si deve sfociare dunque nel fanatismo per privarsi di importanti apporti nutritivi. Detto ciò, talvolta può essere utile spostare l’attenzione del nostro cervello dall’attività del mangiare. Magari, infatti, questa è motivata da una sensazione di stress e di poca tranquillità. Questa si chiama fame nervosa, ed è spesso essa stessa causa di disagi e mancanza di equilibrio.

In passato abbiamo già visto alcuni consigli degli esperti. Ad esempio, introdurre il giusto apporto di proteine, preferibilmente magre, contribuisce al senso di sazietà. Tra gli alimenti che ne sono ricchi ci sarebbero ad esempio i legumi, il pesce, i prodotti a base di soia, le carni magre e i piselli. Inoltre, dovremmo prestare attenzione all’atto del mangiare. Mastichiamo lentamente, non distraiamoci, godiamoci appieno il sapore degli ingredienti. In questo modo il senso di sazietà aumenta.

Oggi, però, consideriamo un metodo semplicissimo e che ci farà anche bene. Quando ci laviamo i denti, infatti, nel nostro corpo ci sarebbero una serie di conseguenze che dovrebbero abbattere il senso di appetito. Ma quali diete e privazioni, ecco il trucco geniale.

Le ragioni di questo semplice espediente

Ci sono per lo meno due motivazioni per le quali seguire questo metodo può risultare vincente. In primo luogo, l’aroma che avremmo in bocca di per sé è un forte limite a mangiare. Infatti, non riusciremmo a godere appieno il sapore di ciò che assaggiamo. In questo senso, sarebbe raccomandabile privilegiare l’utilizzo di un dentifricio alla menta. Infatti, il sapore dolce di questo ingrediente, fornirebbe un senso di gratificazione alimentare ai nostri sensi.

Inoltre, il cervello è un organo legato ad alcune abitudini quotidiane. Potrebbe associare l’atto di pulizia all’aver già concluso il pasto. Di conseguenza, potrebbe interrompere la segnalazione della necessità di mangiare qualcosa. Questo trucco si basa sullo scambio tra azioni e conseguenze nel nostro corpo. Lo abbiamo visto anche con questo esercizio di respirazione quotidiana della durata di 5 minuti. Il corpo, infatti, invia segnali che diventano essi stesse causa, e non conseguenza, del benessere del cervello.

Ma quali diete e privazioni, ecco il trucco per evitare fame nervosa, ridurre l'appetito e migliorare la prova costume

Se anche dovessimo notare che questo metodo non funziona, poco male. Avremo pur sempre effettuato una pratica salutare per il nostro corpo. Attenzione, però, se laviamo i denti commettendo questo gesto estremamente diffuso. Infatti, rischiamo di eliminare molte delle conseguenze positive di un gesto così importante.

