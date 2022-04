Scegliere il rossetto giusto non è mai facile. E non lo è che si abbiano 20 anni oppure 50. Perché non è questione di età, riguarda tutt’altro. Magari non abbiamo mai indossato il rossetto perché non ci piaceva sul nostro volto, ma spesso era semplicemente del colore sbagliato. Quello che è importante è saper trovare un colore che valorizzi il nostro volto e i nostri colori.

Quando entriamo in un negozio beauty evitiamo di focalizzarci su un singolo colore, che magari può essere l’ultimo modello uscito. Cerchiamo sempre delle alternative. Per farlo possiamo chiedere consiglio alle beauty experts che sono presenti in negozio. Oppure possiamo provare da sole.

Non è una questione di marca

Importante dire che non è una questione di brand. Sicuramente ci sono prodotti che si differenziano da altri per una maggiore qualità, resa e durata. Ma per la scelta del colore non c’entra il brand. Può entrarci nel momento in cui due brand hanno la stessa tonalità di colore che ci sta bene. Allora, in quel caso, si iniziano a valutare tutti i pro e i contro dei due brand. Ma prima di arrivare a ciò dobbiamo trovare il nostro colore. E come possiamo fare?

Ecco il giusto rossetto da indossare per apparire magnifiche e alla moda a qualsiasi età

Per scegliere il giusto colore del rossetto è fondamentale osservare il sottotono della pelle e il tipo di carnagione. Solitamente la distinzione dell’incarnato avviene tra caldo, neutro e freddo. Quindi è anche abbastanza facile individuare quello giusto.

Ad esempio il nostro incarnato sarà freddo se abbiamo una pelle molto chiara. L’operazione da mettere in atto qui è quella di creare un po’ di contrasto. Scegliamo allora dei rossetti come quello rosa-fucsia, lampone o ciliegia. Insomma quelli che presentano una punta di blu al loro interno.

Se invece la nostra carnagione è calda, quasi dorata, allora dobbiamo giocare con le nostre nuance. Scegliamo dei prodotti con una palette colori speziata e aranciata. Come colori possiamo quindi spaziare dal corallo al beige, arrivando fino al classico rosso aranciato o pesca.

Infine abbiamo i visi dove la carnagione è neutra. Per questa tonalità la scelta è un pochino più complessa. Infatti l’obiettivo finale è quello di rendere il viso omogeneo e di non creare dei contrasti che non sembrino naturali. Ma in questo caso possiamo usare il rosso, il pesca, i colori nude e quelli più vibranti. Ed ecco il giusto rossetto da indossare per apparire fantastiche in ogni occasione.

