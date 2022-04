Per preparare un pranzo o una cena c’è bisogno di un po’ di tempo e alcuni ingredienti a disposizione. Se si ha fretta, i sughi pronti oppure l’aglio e il peperoncino sono dei validi condimenti. Con un po’ di fantasia, però, anche con pochi ingredienti si possono portare in tavola piatti da chef. Questo vale per le preparazioni salate ma anche per quelle dolci. In molte tradizioni culinarie pochi e semplici elementi sono serviti per inventare dei piatti tuttora molto apprezzati. La “pasta ca ‘nciova e muddica atturrata” è una ricetta siciliana semplice e gustosa. Ecco come cucinare la pasta con acciughe e mollica tostata in questa versione per 4 persone:

400 g di spaghetti;

10 filetti di acciughe;

2 spicchi d’aglio;

120 g di pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

un po’ di prezzemolo tritato;

una manciata di mandorle;

peperoncino secco o in polvere;

semi di finocchio.

In una padella riscaldare un po’ d’olio, uno spicchio d’aglio e il peperoncino. Grattugiare il pane raffermo oppure usare del pangrattato e metterlo in padella per abbrustolirlo, togliendo nello stesso tempo l’aglio. Quando è pronto, metterlo da parte e cominciare a cuocere la pasta. Nel mentre, in padella con dell’olio mettere l’altro spicchio d’aglio e i filetti d’acciuga. Mescolare, aggiungere un po’ d’acqua di cottura della pasta e spegnere. Quando gli spaghetti sono quasi pronti, scolarli e metterli in padella. Fare saltare qualche minuto, aggiungendo dell’acqua, e poi servirli con una spolverata di pangrattato, un po’ di prezzemolo, qualche seme di finocchio e delle mandorle tritate e tostate.

Ecco come cucinare la pasta con acciughe e un dolce veloce e goloso per pranzo o cena spendendo pochi soldi

Dopo aver mangiato un piatto di pasta o un buon secondo, spesso si può aver voglia di un dolce. Per questo dessert al bicchiere per 4 persone occorrono:

200 g di biscotti secchi;

200 ml di panna da montare;

2 limoni biologici;

200 ml di latte condensato.

Tritare grossolanamente i biscotti con il mixer oppure inserendoli in una busta da freezer e schiacciandoli con un bicchiere. Dividere ora le briciole ottenute in 4 bicchieri. In una ciotola montare la panna, poi aggiungere il latte condensato e il succo dei limoni. Montare con le fruste elettriche e poi versare la crema ottenuta nei bicchieri. Ricoprirli con altro strato di biscotti e continuare così fino all’orlo. Se si vuole, si può decorare il bicchiere con delle striscioline di limone. Se non si ha il latte condensato, si può provare a sostituirlo con una crema spalmabile, alle nocciole, alle mandorle o al pistacchio.

