Le temperature cominciano a diventare sempre più alte con il passare dei giorni. L’estate si avvicina e tutti vorrebbero arrivarci sfoggiando un fisico perfetto e un ventre più piatto. Erroneamente molti cominciano a fare enormi sacrifici per ridurre drasticamente i pasti e senza l’avviso del medico. Eppure, secondo i nutrizionisti questi grandi sacrifici non sarebbero del tutto necessari. Come anche non sarebbe necessario saltare i pasti. Ciò comporterebbe uno squilibrio del metabolismo, con risultati contrari. Il grasso accumulato durante l’inverno avrebbe maggiore difficoltà a scomparire.

Ascoltare il corpo

Prima di tutto basterebbe ascoltare il proprio corpo: ecco come potremmo dimagrire nel modo corretto. Con l’aumento delle temperature, il corpo potrebbe non avere più voglia di mangiare tanto. Lo possiamo avvertire noi stessi, perché non ci si deve più riscaldare per proteggersi dal freddo. L’esigenza di una minore quantità di cibo potrebbe venire da sé. Naturalmente dovremmo evitare i pasti tranello.

Un pasto tranello è quello che avviene non nelle migliori condizioni. Si termina il lavoro, si ha poco tempo e allora, in fretta e furia, si pranza. La regola d’oro prevede che, quando si è nervosi o eccitati, converrebbe attendere del tempo prima di mangiare. Altrimenti si rischierebbe di non sentire più la sazietà e di mangiare per nervosismo. Questo fatto, insieme a quantità eccessive di cibo, farebbero scoppiare il girovita.

Ecco come potremmo dimagrire nel modo corretto per sfoggiare un ventre più piatto in estate da fare invidia a tutti

Un’altra regola è che non ci sarebbe bisogno di eliminare pasta e pane per dimagrire, come molti pensano. Potrebbe bastare controllare le quantità. I carboidrati servono proprio per regalare un senso di sazietà più a lungo nel tempo. In questo modo non ci si metterà a cercare cibo dopo un’ora dal pasto. Pane, pasta, verdure e ortaggi, carne e pesce, frutta, sono importanti per l’apporto completo di nutrienti. Tuttavia, la carne rossa andrebbe mangiata con parsimonia.

Lo zucchero certamente è da tenere sotto controllo. Fra la colazione, caffè, tè, bevande gassate e succhi di frutta, si rischia di prenderne più del dovuto. Soprattutto nelle bevande gassate e nei succhi si nasconderebbero grosse quantità di zuccheri. Non meravigliamoci se non si riesce a dimagrire solo riducendo pane e pasta, bevendo al contempo, però, bevande zuccherate.

Anche un bicchiere di vino

Sembra proprio che un bicchiere di vino rosso aiuterebbe a diminuire il grasso addominale. Al contrario, però, sembrerebbe che la birra e i liquori aiutino a metter su pancia. A volte, poi, nel nostro organismo sono presenti piccole infiammazioni. Un poco di curcuma ogni tanto aiuterebbe a tenerle sotto controllo. Comprese quelle dell’intestino dove si accumulano gas. A questo scopo sarebbe meglio ridurre i cibi che creano gas intestinali. Tra questi troviamo legumi, cavolfiore, pane integrale, funghi, birra e bevande gassate. Potremmo assumere dei probiotici, che aiuterebbero a liberare il colon dal cibo non digerito e che provoca gas. In questo modo si potrebbe dimagrire nel modo corretto e senza sacrifici particolari.

Approfondimento

Sgonfierebbe la pancia e rilasserebbe, questa spezia colorata da utilizzare sia in cucina sia per un’esperienza di benessere