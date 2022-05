Oggigiorno la salute è al centro dell’interesse di tutti. Ognuno cerca di regolare la propria alimentazione e di fare dello sport per tenersi in forma. In questo modo, si potrebbero allontanare i disturbi fisici più comuni e godere di una certa salute. Con l’arrivo del caldo si avverte l’esigenza di mangiare di meno. D’altra parte alcuni seguono anche delle diete, per poter dimagrire e avere un fisico perfetto e pronto per la spiaggia. Alcuni consigli da seguire ci permetterebbero di non commettere errori.

Contrastare il sovrappeso

Tra questi vi è l’opinione diffusa che pasta e pane, e in genere i carboidrati, vadano eliminati, se si vuol dimagrire. Invece sarebbero di aiuto, nelle giuste quantità, proprio per non ingrassare. Si tratta infatti di zuccheri a lenta cessione, che ci aiuterebbero a non aver fame più a lungo. Anche la scelta delle bevande è importante. Sembrerebbe che il vino rosso possa aiutare a ridurre il grasso addominale. Invece non è così per altre bevande molto diffuse. Invece, un’altra bevanda poco nota eviterebbe coaguli nel sangue e ridurrebbe grasso oltre che colesterolo. Sarebbe proprio il momento di conoscerla.

Un tè salutare ma poco noto ai più

Un antico detto cinese recita così: “È meglio rimanere senza cibo per tre giorni, che senza tè per uno”. Una bevanda ritenuta salutare dalla tradizione orientale. E, a quanto pare, anche dalla scienza occidentale. La pianta del tè è un arbusto di cui esistono due varietà, la cinese e l’indiana. In Oriente si hanno testimonianze di circa 2.000 anni fa della presenza del tè. Invece, in Europa arrivò solo nel 1500. In seguito si diffuse in tutto il Mondo. Attualmente esistono diversi tipi di tè. Oltre a quello nero, che si utilizza in maggioranza, vi è anche quello verde. Accanto a questi il tè bianco, il tè oolong e il tè giallo.

Eviterebbe coaguli nel sangue e ridurrebbe grasso e colesterolo questo portentoso tè che però pochi conoscono

Proprio il tè giallo avrebbe effetti positivi sulla salute. È un tè poco noto e non sempre presente nei supermercati. Tuttavia, è reperibile nei negozi specializzati. Si chiama giallo a causa del colore giallognolo che assumono le foglie. La lavorazione a cui sono sottoposte è simile a quella del tè verde. Le caratteristiche del tè giallo consistono nel fatto che, come per il tè verde, le foglie sono state sottoposte a un trattamento antiossidante. Per cui sono ricche di polifenoli, in particolare Epigallocatechina gallato (EGCG), che potrebbe diminuire il rischio di contrarre tumori. Inoltre, inibirebbe la formazione di coaguli, riducendo la presenza di grassi e colesterolo nel sangue. Essendo un tè che contiene caffeina, va bevuto nelle giuste dosi, per evitare effetti d’ansia.

