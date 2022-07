La forza e la debolezza sono associati ad atteggiamenti ben precisi. La debolezza è spesso associata alla parola fragilità. Sinonimo azzeccato, perché comunicare agli altri la sensazione di essere instabili o indifesi può suscitare questa impressione. Al contrario, il Leone, sia per la potenza naturale del suo archetipo, sia per il modo che ha di porsi, viene sempre interpretato come una persona affine al concetto di potenza.

Posto che è importante saper fare anche il calcolo dell’ascendente per formulare il quadro astrologico di un soggetto, la questione non è così semplice. Si pensa che il Leone sia il segno zodiacale più forte, ma non è detto che sia assolutamente vero. A un profilo astrologico più completo, quindi comprensivo di ascendente e Luna, bisogna anche affiancare una valutazione smaliziata dell’individuo.

I soggetti appartenenti allo stesso segno, infatti, non sono fabbricati con lo stampino. Il grado di evoluzione personale è un fattore determinante. Un Leone poco evoluto, infatti, sarà solo un insicuro che afferma il proprio dominio con la forza bruta. Oltretutto, potrebbe dimostrarsi arrogante ed egoista.

Se fa questo, il Leone cessa di essere quel modello di sovrano benevolo e protettivo che lo ispira, per diventare un despota vanesio e sciocco. Quanto alla forza, nel firmamento il Leone vive un testa a testa perenne con il segno dell’Ariete. Altro segno di fuoco dominato da Marte, quest’ultimo è avventuroso al limite dell’avventato. Testardo e irruento, sa dare del filo da torcere al fiammeggiante Leone.

Si pensa che il Leone sia il segno più forte, quello più debole stupirà molti

I segni che invece vengono percepiti come i più deboli, sono generalmente la Bilancia e la Vergini. In effetti, non si può proprio definirli i gladiatori dello zodiaco, benché abbiano indubbiamente molte altre splendide qualità e pregi.

La Bilancia appare sempre alla costante ricerca di un equilibrio che palesemente stenta a trovare. La debolezza dei nativi risiede nel fatto di essere composti a strati, come una cipolla. Superficialmente la bilancia può essere estroversa e simpatica, ma la verità è che fatica a mettere radici e a coltivare rapporti duraturi. Insomma, rendere un esponente della Bilancia una persona affidabile e concreta non è per nulla semplice.

La Vergine è tradizionalmente incatenata ai propri schemi. Un’ eccessiva programmazione dell’esistenza la rende poco spontanea e timorosa. Anche un banale colpo di testa o un provvisorio cambio di abitudini può destabilizzare una Vergine e renderla nervosa. Quando la sua meticolosità viene vissuta come ossessiva, una persona del segno della Vergine ispira fragilità. Diventa l’emblema della mancanza di quel controllo cui tanto ambirebbe.

A sorpresa, il segno più debole in assoluto risulterebbero essere i Gemelli. Ebbene sì. Questi individui dominati dall’aria, che sovrintende l’intelletto, sono brillanti, razionali e indipendenti. Ciò che li indebolisce è la loro tendenza a mentire. Non solo agli, ma anche e soprattutto a sé stessi. Pur di non raccontarsi di aver fallito, un Gemelli può iniziare a vivere in un Mondo immaginario. E, tragicamente, crederci. Chi scopre il loro gioco, comprende anche quanto in realtà i nativi tentino di proteggersi a suon di menzogne e omissioni, cosa che riesce loro benissimo.

Lettura consigliata

Affrontare il primo appuntamento a 50 anni perché ci si può ancora innamorare e ricominciare da zero