Quando acquistiamo o riceviamo in regalo una pianta, dobbiamo imparare a prendersene cura. Ogni specie, infatti, ha delle necessità precise, che dobbiamo rispettare se vogliamo vederle rigogliose. Ciò è importante soprattutto per godere al massimo delle loro fioriture, sia che si tratti di piante da interno che da giardino.

Le necessità di una determinata pianta, comunque, non esistono per caso, ma derivano dalle condizioni a cui è esposta nel suo ambiente naturale. Le varie specie, infatti, si sono evolute adattandosi proprio a quelle caratteristiche, le stesse che dovremmo cercare di rispettare quando le cresciamo.

Prendiamo, ad esempio, le orchidee, tanto amate e ricercate soprattutto come piante da interno. Eppure, l’ambiente naturale di un’orchidea è soprattutto la foresta tropicale. Qui cresce soprattutto sui tronchi degli alberi e delle rocce, intrappolando il terriccio trasportato dal vento. Per questo le orchidee sono conosciute per le loro radici aeree.

Nonostante la loro relativa delicatezza in ambiente domestico comunque, si tratta di una famiglia piuttosto resistente. In ogni caso, se vogliamo vedere fiorire la nostra orchidea, è essenziale considerare di che tipo di luce ha bisogno.

Attenzione alla luce notturna e non solo all’acqua per avere orchidee fiorite

Nelle foreste tropicali, nel sottobosco, le orchidee ricevono raramente la luce diretta del sole. Si trovano invece perlopiù in uno stato di semi ombra, ma ciò non vuol dire che abbiano bisogno del buio, anzi. Le orchidee hanno bisogno di un ambiente luminoso per fiorire. Per questo, la cosa migliore sarebbe metterle in stanze con diverse finestre da cui entra la luce tutto il giorno. Facciamo solo attenzione che la pianta non sia talmente vicina alla fonte di luce da venirne investita direttamente.

Questo fatto è piuttosto conosciuto dagli affezionati delle orchidee, ma a volte potremmo comunque rimanere insoddisfatti della fioritura. In effetti, è importante considerare anche l’influenza della luce anche durante la notte. Capita, infatti, che le orchidee siano posizionate in luoghi dove ricevono direttamente la luce di lampade o lampioni nelle ore notturne.

Torniamo nuovamente alla foresta tropicale e immaginiamoci quanto buio possa essere nel sottobosco una volta calato il sole. Di conseguenza, semplicemente chiudiamo tende o persiane anche dove “riposano” le nostre orchidee.

Dobbiamo quindi imparare a fare attenzione alla luce notturna se desideriamo delle orchidee sempre rigogliose. Ora aiutiamole a sostenere il caldo estivo utilizzando concimi naturali.

