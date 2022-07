Può succedere di partecipare a una festa tra amici ed eccedere un po’ con l’alcol. Certo, i sintomi che si possono accusare durante le ore successive all’assunzione di un ingente quantitativo di alcolici non fanno certo piacere. Si va dalla secchezza delle fauci a mal di stomaco e nausea.

Più raramente, chi ha davvero esagerato, ha riportato un senso di vertigini, tremori freddi e la sensazione di perdere la coscienza. Qualora questi sintomi fossero riscontrabili senza aver bevuto e in modo cronico, bisognerebbe affrettarsi a farsi visitare dal proprio medico curante.

L’antico rimedio naturale della nonna per depurare il fegato, invece, è indicato per risolvere i disagi causati da una solenne sbronza. Chi ha sperimentato almeno una volta nella vita i sintomi di un’ubriacatura, effettivamente, non può in alcun modo conservare un buon ricordo. Se questa è un’esperienza che nella vita è capitata a più persone, bisogna prendere atto del fatto che si tratti di un comportamento dannoso per sé stessi.

Infatti, se il gesto di ubriacarsi diventasse un’abitudine e non più un evento accidentale e sporadico, questo aprirebbe la porta a scenari ben peggiori. La dipendenza dall’alcol è molto pericolosa e può minare seriamente la salute e il benessere di un individuo. Potrebbe avere ripercussioni gravi e frustranti anche sulla sfera economica, affettiva e sociali della persona che cade in questo circolo vizioso.

Il rimedio naturale per depurare il fegato dopo una sbornia con 3 ingredienti

Se l’episodio di ubriacatura presenta dei sintomi davvero pesanti e preoccupanti, sarebbe comunque più opportuno consultare il proprio medico curante o la Guardia Medica. Per chi dovesse assistere una persona che riporta vertigini, stordimento e nausea a seguito di una forte assunzione di alcol, sarebbe bene sapere che potenzialmente in casa esistono diversi rimedi a portata di mano.

Ad esempio, la semplice acqua. Idratarsi, o idratare la persona in stato alterato, è la prima cosa da fare. Il fegato, in queste condizioni, ha la necessità di disintossicarsi al più presto. L’acqua, tramite l’espulsione delle urine, contribuisce a purificare l’organismo dalle tossine e dalle sostanze nocive ingeriti. Infatti, quando si è ubriachi si sperimenta un calo di zuccheri nel sangue, responsabile del senso di disidratazione e debolezza.

Contro le vertigini, potrebbe essere utile soccorrere la persona facendogli ingerire a piccoli pezzi una banana. Questo frutto, oltre a essere una miniera di zuccheri, magnesio e potassio, può esercitare un’azione che contrasta proprio le vertigini. Inoltre, contribuisce a ripristinare l’equilibrio minerale del corpo.

Il rimedio naturale della nonna più tradizionale ed efficace, invece, racchiude in sé 3 semplicissimi ingredienti: acqua, miele, limone. Il miele è utile a ripristinare e stabilizzare gli zuccheri nel sangue, il limone fornisce sali minerali e antiossidanti, mentre l’acqua calda lenisce i dolori allo stomaco e il senso di nausea. Infatti, va leggermente bollita. Questo rimedio può, gradualmente, far tornare la persona in sé e attutire i sintomi dell’ubriacatura.

