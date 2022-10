Si fa presto a dire cipolla, ma ecco i consigli migliori per vestirsi a strati

Lo sappiamo tutti: il modo per combattere il freddo della brutta stagione è di vestirsi a strati o, come si dice, vestirsi “a cipolla”. In realtà, però, non è così semplice vestirsi a strati in maniera efficace ma senza rinunciare allo stile, e ritrovarci sempre al calduccio senza sembrare un rotolino di coperte. Fortunatamente ci sono alcune semplici regole che possiamo seguire per vestirci a strati con stile ed efficacia. Ecco quali.

Scegliere i tessuti adatti

Innanzitutto, dobbiamo curare con attenzione la scelta dei tessuti da indossare. Non soltanto per motivi funzionali: anche l’estetica del nostro outfit verrà influenzata dalla scelta dei tessuti. Sono da preferire per estetica e funzionalità i capi in tessuti naturali, come cotone, lana e seta. Ma questo non significa che le fibre sintetiche siano da scartare completamente. Sono infatti adatte per gli strati “mediani” e anche per gli accessori. Usare tessuti diversi ci permetterà di dare “tridimensionalità” al nostro outfit e non farlo apparire piatto.

Si fa presto a dire cipolla, lo si può fare però con stile

Il secondo consiglio è di evitare capi troppo aderenti. Potrebbe sembrare paradossale, ma in realtà staremo più al caldo se lasceremo uno strato di aria tra i vari capi. Tessuti troppo aderenti rischiano di non tenerci altrettanto al caldo. Attenzione però: non vogliamo sembrare una palla amorfa di tessuto. Indossiamo quindi una cintura per dare forma al nostro outfit. Anche con molti strati uno sopra l’altro, non dovremo rinunciare allo stile se utilizziamo una cintura.

Non temiamo di indossare due giacche

Si fa presto a dire cipolla, ma non tutti sanno come vestirsi davvero a strati in maniera efficace. E uno dei consigli migliori è quello di indossare due giacche. Proprio così: non dobbiamo avere paura di indossare due diversi strati esterni. Magari una giacca leggera, con al di sopra un cappotto invernale. Questo ci permette non soltanto di mantenerci più al caldo, ma anche di dare personalità al nostro outfit. Seguiamo anche altri semplicissimi consigli per migliorare subito il nostro stile senza acquistare alcun capo nuovo.

Scelta attenta degli accessori

Non possiamo mai sottostimare l’impatto di un buon paio di guanti o un cappello per mantenerci al caldo e contribuire al nostro stile. Scegliamo quindi gli accessori con cura, perché possono essere la ciliegina sulla torta del nostro abbigliamento. Se ne abbiamo l’opportunità, investiamo su diverse paia di guanti e diversi cappelli per avere sempre quello giusto a portata di mano che si intona con l’outfit del giorno.

