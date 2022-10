Idee per ricette sfiziose su come cucinare la zucca in tanti modi

È arrivato ormai l’autunno e con sé arrivano anche tutta la frutta e verdura di stagione. Acquistando e consumando i prodotti di stagione si riesce a trarre tutti i benefici che quegli alimenti sono capaci di dare. Questo perché vorrà dire che in quel periodo sono al top delle loro qualità. Oggi parleremo di un ortaggio che è amato da molte persone: la zucca. Utilizzata come cibo cardine per la festa di Halloween, in realtà contiene tante proprietà benefiche.

Valori nutrizionali della zucca

È uno degli ortaggi a minor contenuto di calorie. Infatti, 100 g apportano solo 18 kcal. Inoltre è anche ricca di sali minerali e vitamine. Nel dettaglio:

91 g di acqua;

1 g di proteine;

0,10 g di lipidi.

Idee per ricette sfiziose su come cucinare la zucca in padella

Vediamo quindi quali ricette si possono fare con la zucca. La più classica, e anche la più semplice, è la zucca arrostita. Per questa ci servirà la quantità di zucca necessaria (in base agli invitati) e una piastra. Tagliamo delle fettine di zucca non troppo sottili e le mettiamo sulla piastra calda. Aggiungiamo un po’ di sale e quando le serviamo versiamo un filo d’olio.

Idea della pasta con la zucca

Per un primo delizioso potremmo optare per la pasta con una fantastica crema di zucca e guanciale croccante. Ci serviranno:

b. di spaghetti;

500 g di zucca;

150 g di guanciale;

sale e olio EVO;

panna da cucina.

Come prima cosa, in una padella mettiamo a cucinare il guanciale. Lo facciamo rosolare per bene. Una volta cotto lo mettiamo in un piattino. Nella padella che contiene il grasso rilasciato dal guanciale, mettiamo poi a cucinare la zucca. La tagliamo a dadini non troppo grossi e la lasciamo cucinare. Aggiungiamo un po’ di acqua se necessario. Non appena sarà un po’ morbida, la togliamo dal fuoco e andiamo a tritarla in un mixer aggiungendo anche la panna e il sale. La nostra crema a questo punto sarà pronta.

Cuciniamo la pasta e non appena sarà pronta la versiamo nella padella con la crema di zucca. Aggiungiamo un po’ di acqua di cottura, quindi mantechiamo. Impiattiamo e facciamo scendere a cascata il guanciale.

Vellutata di zucca

Una ricetta davvero squisita e da provare con la zucca potrebbe essere un’ottima vellutata, adatta per le basse temperature. Per poterla creare ci serviranno:

800 g di brodo vegetale;

130 g di porri;

100 g di panna liquida;

1 kg di zucca;

olio, sale e pepe nero.

In una pentola mettiamo i porri a soffriggere, aggiungiamo un coppino di brodo e mettiamo la zucca tagliata. Insaporiamo e aggiungiamo il resto del brodo. Dopo circa 25 o 30 minuti risulterà abbastanza morbida. Frulliamo se restano pezzi interi e aggiungiamo la panna. Versiamo in un piatto, un giro d’olio e la nostra vellutata sarà pronta. Perfetta se accompagnata da crostini. Ecco alcune idee per ricette sfiziose su come cucinare la zucca per creare deliziosi piatti.

