Essere sempre al top in ogni situazione non è facile, specialmente quando abbiamo molti impegni e poco tempo. Ma se vogliamo migliorare il nostro stile quotidiano, senza grandi disponibilità economiche o di tempo, non scoraggiamoci. È perfettamente possibile.

In realtà non serve rinnovare il nostro guardaroba per operare un cambiamento radicale nel modo in cui ci presentiamo alle altre persone. Basta prestare attenzione ad alcuni dettagli e mettere in pratica qualche trucchetto.

Vediamo tre soluzioni pratiche e veloci per migliorare il nostro stile subito, senza acquistare nuovi capi e senza perdere tempo.

Tre consigli semplicissimi per migliorare il nostro stile in un attimo e senza spendere un euro

In realtà il nostro stile non è soltanto il risultato dei capi che indossiamo, delle nostre scelte di colore o del nostro aspetto fisico. Ci sono mille altri dettagli che vanno a comporre il nostro stile e su cui possiamo lavorare in poco tempo. Vediamo quindi tre consigli semplicissimi per migliorare il nostro stile in un attimo e senza spendere un euro.

Una buona postura è fondamentale

Se ci sentiamo sempre sciatti e poco sicuri di noi stessi, uno dei colpevoli potrebbe essere la nostra cattiva postura. Una postura corretta non è fondamentale soltanto per la salute della nostra schiena e di tutto il nostro corpo, ma fa anche miracoli per il nostro stile.

Assumere una postura corretta e bella dritta è un passo semplicissimo per apparire molto più eleganti e raffinati. Quindi basta spalle curve.

Layering, ovvero imparare a vestirsi a strati

Spesso non occorre acquistare nuovi capi. Basta utilizzare in modo diverso quelli che già abbiamo nel nostro armadio. Per prima cosa, proviamo qualche abbinamento nuovo. Forse quella maglietta sportiva in realtà si abbina benissimo alla gonna che abbiamo ereditato dalla nonna per creare un outfit unico.

Ma oltre all’abbinamento, esiste un altro trucco: il layering, ovvero vestirsi a strati. Sono assolutamente ammesse le camicie sopra le magliette ad esempio. O un giaccone sopra la giacchetta leggera. Basta un po’ di fantasia per rinnovare il nostro look.

Accessori che già abbiamo

Tiriamo fuori da cassetti e portagioie gli accessori che non abbiamo mai indossato per timidezza o mancanza di fantasia. Una collana può fare miracoli per darci un tono, e basta una bandana attorno al collo o tra i capelli per rivoluzionare il nostro aspetto.

E ora che arriva la stagione fredda, non rinunciamo ai vestiti corti. Ecco come mettere i vestiti corti anche d’inverno senza patire il freddo.