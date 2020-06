Pablo Neruda, che ne era innamorato, la definì “Regina di roccia”. Definire Capri in poche parole risulta impossibile, non per niente era amata già dagli imperatori romani, che la fecero diventare residenza estiva. Capri è una delle risposte italiane ai mari dei Caraibi, della Thailandia, dell’emisfero australe. Ma, a una sola ora di aereo da qualsiasi aeroporto della penisola. Da Capri si parte in aliscafo e traghetto per tutta la costa campana, tra baie e insenature, porticcioli e panorami mozzafiato. Un’isola in cui terra e cielo formano una cosa unica per stupire il turista.

Cosa vedere a Capri

Capri è conosciuta in tutto il mondo per la sua mondanità, per l’eleganza, per:

La Grotta azzurra

La Piazzetta

Via Camerelle, la Via Montenapoleone campana

I Giardini di Augusto

Perché scegliere Capri

Scegliere questa meta per Immergersi nel blu del mare, sfiorando i faraglioni, come ammirare Capri a tutte le ore della giornata

All’alba e al tramonto Capri lascerà estasiati. Basterà solo saper scegliere un punto dell’isola per amarla in tutti i suoi colori e profumi. Non ci sarà fotocamera che tenga, nemmeno quella con più pixel, perché basterà una sola volta per lasciare un’immagine indelebile della sua bellezza nella nostra mente

Fare una nuotata vicino ai Faraglioni, magari noleggiando una barca, immergendosi nell’acqua divina di questo angolo di paradiso. Ma le parole non servono, perché non renderanno mai l’emozione di un tuffo vicino alla Grotta Azzurra!

Cosa mangiare

Immergersi nel blu del mare, sfiorando i faraglioni, come ammirare Capri gustando la sua molteplice cucina. Sì, perché quest’isola meravigliosa vanta anche una cucina particolare, saporita, ma di classe. Ha dato anche il nome a una delle insalate più famose e gettonate: la Caprese.

I ravioli capresi fatti di sola acqua e farina, ripieni di caciotta locale, uova, parmigiano e maggiorana. Conditi con pomodoro verace e basilico

Visitare Capri e non mangiare le linguine allo scorfano sarebbe un vero delitto, così come i totani ripieni

Può sembrare un piatto meno tipico di altri, ma, con dei limoni così meravigliosi, perché non assaggiare i tagliolini al limone, un’autentica delizia!

Capri offre vini rinomati per non farsi mancare nulla e solleticare il palato dei più esigenti: il Greco di Tufo, il Piedirosso e la Falanghina.

