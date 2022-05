Non è facile per gli italiani selezionare la meta ideale per le vacanze estive. Sia nel nostro Paese, sia in giro per l’Europa, sono moltissime le mete che possono farci gola. Ma come ben sappiamo, la maggior parte dei luoghi turistici diventa molto cara nel periodo estivo ed è difficile trascorrere qualche giorno al mare senza spendere cifre da capogiro. Ma alcune mete fanno felicemente eccezione. A due passi dall’Italia, infatti, sorge una vera e propria perla del Mediterraneo, amatissima dai turisti sia locali che stranieri, ma che conserva ancora la sua anima tradizionale.

Una notte in hotel costa 30-40 euro

Ma di quale meta stiamo parlando? Si tratta della splendida e spettacolare Corfù, sulla costa adriatica della Grecia. A differenza delle più famose Mykonos o Santorini, Corfù non è mai diventata una “trappola per turisti” e ancora oggi conserva una bellezza incontaminata, specialmente lontano dalle spiagge più gettonate. Trascorrere le vacanze a Corfù è assolutamente abbordabile. Possiamo affittare una stanza per due persone in un residence per circa 30-40 euro a notte. Generalmente si tratta di piccoli monolocali dotati di angolo cottura, che ci permettono di cucinare se non vogliamo mangiare sempre al ristorante.

Si spendono 1.000 euro in due tutto compreso per una settimana in questo paradiso del Mediterraneo a due passi dall’Italia

Corfù non è economica soltanto per quanto riguarda la permanenza in albergo. Anche mangiare fuori è molto economico. Potremo goderci un pasto completo in una delle numerosissime taverne tradizionali dell’isola per circa 15 euro, senza rinunciare a dolce e bevande. Spesso ci verrà offerto dalla casa il liquore locale di agrumi, che va ad accompagnare altri famosissimi alcolici della tradizione greca.

Spiagge da sogno e numerose escursioni in giornata

L’attrattiva principale di Corfù sono ovviamente le spiagge, troppo numerose per elencarle tutte. Una menzione speciale va però al famoso Canal d’amour, una formazione naturale mozzafiato che possiamo ammirare sulla spiaggia di Sidari, nel nord dell’isola. Approfittiamone anche per fare delle uscite in giornata. La splendida città di Ioannina, sulla terraferma, non è lontana, e ci saprà incantare con le sue bellezze storiche e naturali. Vale anche la pena fare un salto nella vicinissima Albania, in particolare a Saranda, a soli 45 minuti di traghetto dal porto di Corfù. Per una vacanza a Corfù si spendono 1.000 euro in due tutto compreso, e anche se abbiamo pochi soldi non dovremo rinunciare a relax, escursioni e buon cibo.

Approfondimento

Si chiama spiaggia delle Seychelles, ma questa meraviglia è poco lontana dall’Italia