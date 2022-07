I nostri antenati conoscevano la natura forse molto meglio di noi e da essa traevano rimedi e medicine. Con lo sviluppo della medicina e della tecnologia abbiamo perso molto di questo sapere millenario. In passato si estraevano dalle piante e dagli alberi sostanze che si credeva avessero poteri curativi e depurativi. Oggi vogliamo parlare di un antico rimedio che viene ancora prodotto in primavera e consumato da moltissimi appassionati. Ecco perché si dice che depuri il corpo e riduca la cellulite questo succo naturale dal gusto freschissimo.

Molti benefici e un gusto unico e naturale

Il rimedio tradizionale di cui parliamo oggi si produce da centinaia di anni seguendo un semplice procedimento. Stiamo parlando della linfa di betulla, il liquido che irrora questo albero nordico in particolare appena dopo la fine dell’inverno. L’uso di questa bevanda è una tradizione nei Paesi baltici e slavi, ma anche in Scandinavia. La linfa se abbiamo delle betulle in giardino si può produrre in casa o acquistare confezionata e andrebbe sempre conservata in frigorifero o nel congelatore. Grazie ai dei tubicini inseriti nel tronco dell’albero è possibile raccogliere la linfa pura. Successivamente può essere trattata o semplicemente congelata per un mantenimento ottimale.

Secondo la tradizione consumare questo succo fresco e limpido avrebbe diversi benefici. Innanzitutto avrebbe benefici sul sistema linfoide e favorirebbe la circolazione sanguigna e linfatica.

Si dice che depuri il corpo e riduca la cellulite questa bevanda naturale amatissima in Nord Europa

Grazie al contenuto di sostanze nutritive come aminoacidi come l’acido glutaminico e i minerali, gli enzimi e le proteine e diversi oligoelementi potrebbe integrare alcune carenze. Ricchissima di calcio, magnesio e fosforo, può favorire la diuresi e l’integrazione degli elementi. Grazie al suo effetto diuretico potrebbe ridurre la presenza di cellulite sulle gambe e sulla pancia migliorandone l’aspetto e la funzionalità. I produttori di linfa consigliano un uso stagionale e limitato nel tempo. Possiamo, per esempio, berne un bicchiere alla mattina a stomaco vuoto per una o due settimane. Abbinata ad una dieta leggera e ricca di liquidi è possibile che constateremo un miglioramento del benessere e della diuresi.

Al momento non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano l’effettiva efficacia della linfa di betulla. Eppure il suo consumo è considerato sicuro, tranne nei casi di ipertensione e problemi legati ai reni.

