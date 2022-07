Sappiamo tutti che gli italiani sono lettori pigri e lenti: infatti la maggior parte leggono meno di un libro al mese. Nonostante questi tristi record, il nostro Paese possiede una vasta produzione culturale e un fiorente mercato editoriale. Diversi autori conoscono successo anche all’estero, come Elena Ferrante, Umberto Eco, De Cataldo e così via. Oggi vogliamo parlare di uno scrittore che è una celebrità in tutto il Mondo. Ecco perché è tradotto in più di trenta lingue questo autore siciliano che tutti dovremmo leggere.

Il successo di un Mondo immaginario ma non troppo

Gli italiani lo ignorano, eppure la nostra cultura e il nostro stile di vita affascina moltissimo gli stranieri. Un po’ per il clima ottimo, un po’ per la cultura vivace, l’Italia attira attenzioni da tutto il Mondo. Tutti vogliono parlare la nostra lingua, cucinare il nostro cibo e vivere in questo Paese assolato e lussureggiante. Tedeschi e americani che adorano l’Italia non sono solo amanti del cibo, ma anche della nostra letteratura. Infatti, numerosi autori vengono tradotti e conoscono un grande successo. È accaduto questo anche con uno scrittore siculo che altri non è che il creatore del Commissario Montalbano.

Stiamo parlando ovviamente di Andrea Camilleri, che ha saputo creare un mondo letterario affascinante e travolgente. Grazie alla fiction Rai che vede protagonista Luca Zingaretti, Montalbano è diventato famosissimo in tutta Europa e nel resto del Mondo. Grazie alla creazione di un contesto immaginario ma verosimile moltissimi si sono fatti trasportare e hanno amato il personaggio fittizio.

È tradotto in più di trenta lingue questo autore del Sud Italia che tutti dovremmo conoscere

In pochi lo sanno, eppure Camilleri ha venduto dieci milioni di copie ed è stato tradotto in trenta lingue. Non tocca le vette da record de Il nome della rosa o del classico Pinocchio, eppure è uno degli autori italiani più tradotti e distribuiti. Moltissimi si sono appassionati alla Sicilia e al suo dialetto proprio grazie a questi libri gialli che sanno intrattenere facendo riflettere.

Ed è così che in Germania e in Irlanda, ma anche in Israele e Russia milioni di lettori conoscono Montalbano e Vigata, Catarella e Mimì Augello. Dall’altro lato molti italiani ancora non hanno letto questa serie ricca e varia, che noi non possiamo che consigliare.

