In questi mesi estivi in molti non sanno cosa indossare, tra il caldo torrido e l’umidità forte. Molti di noi trascorrerebbero i giorni più caldi in pantaloncini e maglietta, ma questo è impossibile se viviamo in città e lavoriamo.

Oggi parleremo di un capo orientale che sta conoscendo grande successo proprio per la sua praticità e comodità. Oltre ad essere fresco e traspirante ci permette di giocare con gli accessori e di ottenere outfit unici ed originali.

Ecco perché nascondono la pancia e la cellulite sulle cosce questi vestiti femminili e comodissimi.

Quando lo stile si sposa con la comodità

Se desideriamo stare comode e fresche durante l’estate è una buona idea optare per vestiti che non stringono le gambe, larghi e in tessuto fresco. Un’opzione ottima sono le gonne ampie, a mezza ruota oppure gli abitini lunghi. Ma anche pantaloni harem e tutto ciò che è realizzato in tessuti naturali come il cotone e il rayon.

Per questo ed altri motivi, nell’ultimo anno, abbiamo assistito all’esplosione della moda dello stile etnico, un po’ indiano un po’ arabeggiante. Lunghi abiti larghi e coloratissimi, con fantasie floreali e perline.

Questi capi sono perfetti perché non scoprono il corpo, ma fanno traspirare la pelle. In base agli accessori che indosseremo, saranno adeguati in contesti più formali, come le cerimonie, e in quelli più quotidiani.

Nascondono la pancia e la cellulite sulle cosce questi abiti all’ultima moda perfetti per la spiaggia

Oggi vogliamo parlare dei vestitini coachella, resi famosi dall’omonimo festival di inizio estate. Questi modelli di ispirazione indiana sono caratterizzati da spalline sottili, corpetti aderenti, che esaltano il seno e gonne ampie e lunghe fino alle caviglie.

Grazie al tessuto di cui sono composti, non evidenziano i rotolini di ciccia, né la cellulite. Inoltre grazie alla lunghezza slanciano la figura e ci fanno apparire più alte.

Per merito delle fantasie floreali o geometriche, con colori vivaci non attireranno l’attenzione sui difetti, ma ci daranno un’aria giovane ed attraente.

Perfetti come copricostume al mare, sono del tutto indicati per andare al lavoro o per una cerimonia. Non dovremo fare altro che abbinarli con accessori più o meno eleganti per creare look nuovi. Per esempio con una calzatura messicana in cuoio comoda e fresca staremo comodissime, nel corso di lunga cerimonia matrimoniale, con 30 gradi, nel mesi di luglio.

