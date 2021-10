In una dieta sana ed equilibrata il consumo di frutta e verdura è fondamentale per rimanere in forma e in salute. Infatti, la maggior parte di questi alimenti possiede delle proprietà benefiche: vitamine, sali minerali e antiossidanti. Insomma la frutta e la verdura sono un vero e proprio tesoro per la nostra salute.

Un piccolo agrume spesso sottovalutano

Abbiamo parlato poc’anzi di come la frutta sia fondamentale per il nostro benessere. Ad esempio, pochi sanno che bere ogni giorno il succo di questo frutto insospettabile potrebbe abbassare il colesterolo.

A tal proposito dobbiamo assolutamente parlare di un piccolo agrume, spesso poco considerato, perché possiede delle caratteristiche simili a quelle del limone. Ci riferiamo al lime o limetta, che appartiene alla famiglia delle Rutaceae. Si raccoglie quando la buccia è ancora verde. Ha una forma tondeggiante, una scorza sottile ed è privo di semi. Il lime ha un profumo molto fresco e un sapore acidulo.

L’albero del lime può raggiungere i 5 metri di altezza e si coltiva principalmente nelle zone del Brasile e Messico.

Si consuma troppo poco questo agrume dalle proprietà antiossidanti che potrebbe abbassare il colesterolo

Un lime di medie dimensioni apporta all’incirca 20 calorie. Ma questo piccolo frutto, possiede anche tante proprietà benefiche molto importanti per la salute del nostro organismo. Infatti, si consuma troppo poco questo agrume dalle proprietà antiossidanti che potrebbe abbassare il colesterolo.

Secondo gli esperti, il lime sarebbe ricco di proprietà antiossidanti che aiuterebbero a contrastare i radicali liberi. Una delle principali cause che portano e accelerano l’invecchiamento cellulare.

Tra le funzioni importanti del lime, c’è anche quella di controllare e abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue (colesterolo LDL). Inoltre la presenza di vitamina C aiuterebbe ad aumentare e rafforzare le difese immunitarie.

Ma facciamo attenzione, perché il consumo del lime potrebbe avere anche delle controindicazioni. Il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico per ulteriori chiarimenti.

Un agrume da non sottovalutare in cucina

Il lime ha un sapore acidulo, perfetto per preparazioni dolci e salate. Il suo succo può essere utilizzato per marinare la carne, insieme a olio extravergine di oliva e piante aromatiche. La sua buccia è usata per insaporire le torte e le creme. Inoltre, è un ottimo ingrediente per la preparazione di granite e gelati. Non dimentichiamo anche, che il lime è fondamentale per la preparazione di alcuni cocktail come il mojito.