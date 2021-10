Si sa, la maionese è una delle salse più conosciute e usate nel Mondo. Con il fritto, nell’insalata di riso, all’interno dei sandwich, insomma sta bene ovunque e i suoi utilizzi sono molteplici.

Una salsa cremosa, di densità medio elevata, con un colore giallognolo è il modo giusto per descriverla. Se siamo, però, stanchi di vederla e gustarla sempre alla stessa maniera Noi di ProiezionidiBorsa vi forniremo un modo alternativo per prepararla. Andremo a creare una maionese deliziosa con l’aggiunta di un frutto.

Inizialmente può suonare strano, ma non solo tuorli d’uovo una maionese da leccarsi i baffi e stupire amici e parenti è possibile prepararla con questo frutto autunnale. Il frutto in questione è il kiwi che, oltre ad essere delizioso, ha proprietà benefiche impressionanti.

Un kiwi per il benessere

Ricco di potassio, antiossidanti e vitamina C questo frutto è davvero un toccasana per la nostra salute. La vitamina C aiuta a proteggere il nostro sistema immunitario, soprattutto nei periodi più freddi dove i sintomi influenzali bussano di continuo alla nostra porta. Il potassio riesce a proteggere la nostra salute cardiovascolare mentre i polifenoli (antiossidanti esogeni) combattono i radicali liberi.

Unica pecca che i kiwi sono composti da ossalati che se consumati in maniera esponenziale possono favorire la formazione di calcoli. Quindi sempre meglio limitarne il consumo ed informarsi con il proprio medico se, già di nostro, abbiamo problematiche ai reni o alla cistifellea.

Per 4 porzioni di maionese gli ingredienti sono i seguenti:

100 grammi di kiwi

30 grammi di olio EVO

3 foglioline di basilico

1 ½ grammi di sale

Procedimento

Cominciare con lavare bene le foglie di basilico e successivamente asciugarle. Eliminare la polpa del kiwi dalla buccia inserendo un cucchiaio su un lato, girando intorno ed estrarre la polpa. Dopodiché, tagliare a dadini il kiwi.

Inserire in un boccale stretto tutti e 4 gli ingredienti e cominciare a frizionare con un frullatore ad immersione. Il segreto per farlo diventare un composto cremoso e spumoso è quello di permettergli di incorporare aria. Il modo per farlo è di frizionare il frullatore dall’alto al basso e viceversa.

Semplici mosse e pochi minuti per preparare questa strana ma gustosissima maionese. Utilissima per intensificare i sapori dei nostri piatti di carne o di pesce o semplicemente per condire i nostri sandwich.

