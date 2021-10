Ogni stagione dell’anno ci regala degli alimenti salutari che fanno bene al nostro organismo. Molti di loro, aiutano a rafforzare le ossa, rallentano l’invecchiamento cellulare, aumentano le difese immunitarie, accelerano il metabolismo, ecc. Insomma sono dei veri e propri alleati che ci permettono di rimanere in forma, prevengono alcune malattie e ci mantengono in salute.

Un frutto dal profumo intenso

L’autunno, in particolare, è una stagione che ci regala frutta e verdura ricchissima di proprietà benefiche.

È il caso di parlare di un agrume profumato, molto particolare che ha la grandezza di un’arancia.

Ci riferiamo al bergamotto che in Italia si coltiva in Calabria. Infatti proprio in questa regione si trovano tutte le condizioni ideali (clima mite e terreno fertile) per una sua crescita sana e rigogliosa. Questo agrume proviene dalla pianta Citrus bergamia, un albero dalle foglie ovali e allungate e dai fiori bianchi molto profumati. Il bergamotto ha un sapore forte, acre, ma il suo gusto non è simile al limone.

Pochi sanno che bere ogni giorno il succo di questo frutto insospettabile potrebbe abbassare il colesterolo

Il bergamotto è un agrume autunnale e invernale, che possiede circa 42 calorie ogni 100 grammi ed è formato dall’80% di acqua.

È un frutto ricco di proprietà benefiche che aiuta il nostro corpo a rimanere in salute. La presenza della vitamina A è ottima per gli occhi e la pelle, mentre la vitamina C aiuterebbe a rafforzare le difese immunitarie. Ma non solo, pochi sanno che bere ogni giorno il succo di questo frutto insospettabile potrebbe abbassare il colesterolo.

Infatti secondo gli esperti bere ogni giorno al mattino, il succo di mezzo bergamotto, aiuterebbe ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo (LDL) ed aumentare quello buono (HDL). Questo grazie alla presenza dei flavonoidi che potrebbero prevenire le malattie cardiache e l’ipertensione. Il sapore del bergamotto è molto acre, quindi possiamo bere il suo succo in combinazione con altre bevande (succhi e centrifugati) più dolci.

Naturalmente noi consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico di fiducia per dei consigli più approfonditi, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale.

Qualche altra curiosità

Il bergamotto è un frutto salutare, utilizzato spesso in cucina, grazie alla sua versatilità. Il suo succo può essere usato come ingrediente principale per la preparazione di cocktail. Ma ancora, con questo agrume è possibile preparare delle buonissime confetture o dei liquori. La sua buccia è ricca di oli essenziali, utilizzati soprattutto in profumeria.

Approfondimento

