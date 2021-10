I classici colori dell’autunno sono il verde, il blu, l’arancio o il giallo ocra. Tutti questi compongono una perfetta palette di colori, che scalda il corpo già solo visivamente. Se poi a sfoggiare questi colori sono dei soprabiti super di tendenza, tanto di guadagnato! Tutti potrebbero subito pensare al cappotto, che in questi 4 modelli super alla moda diventa l’oggetto di desiderio di ogni donna.

Eppure la novità del momento si chiama giacca cerata ed è la vera icona dell’autunno per queste stravaganti ragioni, tutte da conoscere. Essa è famosissima anche con il nome di giacca in stile Barbour ed è il soprabito cool ed elegantemente sportivo con cui trascorre tutto l’autunno.

Cos’è la giacca cerata o giacca in stile Barbour e come portarla

Si tratta di una giacca abbastanza rigida, solitamente verde o blu notte e che arriva all’incirca al ginocchio. La giacca è super versatile e perfetta per periodi dell’anno in cui il clima è abbastanza mite e a cavallo tra l’estate e l’inverno pieno.

È perfetta per riparare il corpo dalla pioggia, ma non è finita qui. La giacca cerata rappresenta anche un elemento di fortissimo stile, da portare in almeno 4 modi diversi, come spiegato di seguito.

Il modo più semplice è sicuramente l’abbinamento con il denim, due must have della moda dal connubio perfetto. La scarpa perfetta in questi casi è tanto lo stivale texano che questi stivali grintosi e spartani che hanno spopolato nel 2020.

A portare al successo questa giacca ha contribuito certamente anche Lady Diana, che la indossava spesso durante le sue trasferte e gli impegni quotidiani. Questo modello di giacca nasce come un indumento sportivo, utile per esempio in barca a vela. Come spesso accade, però, inspiegabili ragioni portano un capo nato con una certa funzione ad assumerne una totalmente diversa, specie nella moda.

La conclusione è che è impossibile non avere almeno un modello di questa giacca in armadio. Specialmente se poi l’abbinamento è con camicia over, shorts e dettagli oro o argento, proprio come le vere celebrità della moda.

E, sempre per rimanere in famiglia, Kate Middleton dimostra che la giacca cerata è perfetta anche con i cardigan dolcevita. Ecco come indossarlo in 6 modi originali ed estremamente femminili.