Passiamo buona parte delle nostre giornate davanti a uno schermo. Chini sul portatile quando siamo in ufficio, attaccati al telefono nei momenti di pausa. Ecco allora che il collo potrebbe iniziare a farci male, rendendo difficoltoso il sonno e, giunta la mattina, l’inizio di una nuova giornata.

Ecco quali sarebbero gli esercizi migliori per sciogliere il collo e sentirsi più rilassati dopo una faticosa giornata in ufficio

In un precedente articolo, abbiamo parlato di come la posizione che assumiamo a causa di smartphone e portatile influisca sul benessere delle nostre spalle. In quell’occasione abbiamo proposto un esercizio semplice ed efficace che potrebbe concederci un po’ di sollievo. Oggi vogliamo parlare di alcuni esercizi di stretching mirati a sciogliere il collo. Ricordiamo che quelli forniti sono solamente dei consigli, e non hanno alcun valore medico. Se nell’esecuzione dell’esercizio dovessimo provare dolore, fermiamoci immediatamente.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Primo esercizio

Il primo esercizio è ideale quando ci fiondiamo sul letto dopo una lunga giornata di lavoro, perché possiamo eseguirlo comodamente sdraiati. In posizione supina, tenendo le ginocchia alzate, avviciniamo il mento alla gola, ruotando la testa leggermente in avanti. L’obbiettivo è appiattire il collo sulla superficie del letto (meglio quindi non usare un cuscino). Rimaniamo così per cinque secondi: dovremmo avvertire una sensazione di allungamento alla base del cranio. Ripetiamo l’esercizio per trenta volte.

Per il secondo esercizio mettiamoci seduti

Il secondo esercizio coinvolge il collo e le spalle e possiamo eseguirlo in piedi o seduti. Mantenendo una buona postura, giriamo la testa da un lato, puntando il naso verso l’ascella. Prendiamo la nuca con la mano del medesimo lato e, delicatamente, spingiamo in basso la testa. Rimaniamo in questa posizione per venti secondi, poi ricominciamo dal lato opposto.

Terzo esercizio

Il terzo esercizio agisce sulla parte discendente del muscolo trapezio. Se lo eseguiamo correttamente, dovremmo sentire lavorare la zona che va dai lobi delle orecchie alle spalle. Per sciogliere il lato destro, avviciniamo l’orecchio sinistro alla spalla sinistra. Assicuriamoci di non alzare la spalla destra. Per aumentare l’effetto, aiutiamoci con la mano sinistra. Manteniamo la posizione per venti secondi e cambiamo lato.

Per il quarto prendiamo un asciugamano

Prendiamo un piccolo asciugamano e appoggiamolo sulle spalle. Incrociamo le braccia, il braccio destro sopra, il sinistro sotto. Prendiamo le due estremità dell’asciugamano. Ora, con la mano destra, tiriamo l’asciugamano facendolo passare sullo zigomo e muoviamo il collo verso destra. Durante l’esecuzione, teniamo l’altra estremità dell’asciugamano ben ferma sul petto. Manteniamo la posizione per venti secondi, dopodiché ripetiamo l’operazione con il lato sinistro.

Quinto e ultimo

Sempre con il nostro fido asciugamano, assicuriamoci di essere seduti su una sedia che sostenga bene la schiena. Mettiamo l’asciugamano dietro il collo e prendiamone le estremità con entrambe le mani (le braccia questa volta non sono incrociate). Con i piedi ben piantati a terra, teniamo l’asciugamano fermo sul petto e portiamo indietro il collo. Ripetiamo il movimento per trenta volte.

In conclusione, ecco quali sarebbero gli esercizi migliori per sciogliere il collo e sentirsi più rilassati dopo una faticosa giornata in ufficio. Se ci ricordiamo di farli con regolarità e seguire uno stile di vita attivo, è possibile che il nostro benessere tragga qualche beneficio.