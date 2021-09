L’autunno è sempre più vicino e con esso le piogge e i primi freddi di stagione che impongono vestiti più coprenti. Non è impossibile mostrare la propria femminilità anche con capi meno vistosi, a patto di conoscere i trucchi giusti.

Per esempio, uno dei protagonisti di questo periodo dell’anno è il dolcevita o sottogiacca, che molti confondono con il “lupetto”. In realtà, i due termini non sono perfettamente sinonimi. Mentre il dolcevita possiede un collo più lungo, che necessita di essere piegato, il lupetto solitamente ha un collo dritto e sufficientemente corto. Infatti, il lupetto non richiede tendenzialmente alcuna piegatura.

Di dolcevita esistono tantissimi modelli, da quello pull al dolce vita crop e persino ai modelli più aderenti e perfetti sotto giacche e camice. Ecco 6 originali modi d’indossare il dolcevita e abbinarlo in outfit estremamente femminili e seducenti che renderanno impossibile farne a meno.

Come indossarlo senza rinunciare a eleganza e femminilità

Il dolcevita in maglia sottile è il sottogiacca in jersey e aderentissimo sul corpo. Esso è perfetto in abbinamento a questa incredibile gonna che lascia tutte incantate per un dettaglio particolarissimo e chic. È preferibile puntare su gonne molto corte e sopra il ginocchio o su modelli lunghi e a ruota. Per slanciare la figura basta abbinare stivali alti al ginocchio o un tacco decolleté.

Ma questo dolcevita è bellissimo anche con pantaloni dritti a sigaretta e tagliati alla caviglia. Questo abbinamento richiede un mocassino o una scarpa sportiva e il look acquista immediatamente un sapore parigino.

Sembra incredibile, ma il dolcevita è bellissimo anche sotto una camicia lasciata appena un po’ sbottonata. L’unica regola è sceglierne un modello oversize o dal taglio maschile.

Sempre il modello stretto è perfetto con uno di questi 4 straordinari jeans di tendenza del 2021, una cinta vistosa e stivali con tacco largo.

Per chi cerca abbinamenti più sbarazzini e freschi, suggeriamo il dolcevita crop. In questo caso il modello è molto più spesso e, soprattutto, corto sulla pancia. Allora è preferibile indossare un pantalone a vita alta e scarpe sportive.

E che dire dell’abbinamento tra il dolcevita a maglioncino, i fuseaux aderenti e una camicia bianca sotto il maglione? È possibile anche sostituire il pantalone aderente con una gonna lunga in pelle o con pantaloni a sigaretta.