Con l’avvicinarsi dell’estate è normale guardarsi intorno alla ricerca della meta perfetta. Complice il periodo della pandemia, molti di noi sentono un bisogno maggiore di viaggiare. Inoltre, molti italiani hanno ricominciato a scoprire le bellezze del nostro Paese. L’Italia ci regala infiniti spunti per le nostre vacanze e gite fuori porta. Tutto ciò che dobbiamo fare è scegliere ciò che fa per noi, valutando le nostre preferenze e il budget. Che sia una città d’arte oppure il mare, in Italia ci sono posti meravigliosi da Nord a Sud. Oggi vogliamo fare conoscere un luogo dal fascino incredibile che si trova in Calabria.

Sulla Riviera dei Cedri

In provincia di Cosenza, affacciato sul Mar Tirreno, si trova un piccolo borgo suggestivo. Praia a Mare è un luogo davvero stupendo e in grado di rapirci il cuore. Molto conosciuta per le sue spiagge, Praia a Mare possiede un centro storico stupendo e ricco di punti di interesse. Il Museo Comunale della città raccoglie diverse opere d’arte moderna e contemporanea di grande interesse. Questo borgo possiede diverse chiese, anche di recente costruzione, come quella di Gesù Cristo Salvatore. Una volta giunti nel borgo, possiamo anche ammirare la Rocca di Praia. Questa struttura del XIV secolo è un maestoso castello normanno dal quale potremo godere di un panorama mozzafiato. Infine, la Torre di Fiuzzi è un’architettura militare risalente al XV secolo, edificata per difendere la città dalle invasioni saracene.

Si affaccia su un’isola ricca di grotte spettacolari e spiagge bianche questo borgo gioiello ideale per una vacanza low cost

Le spiagge di Praia a Mare sono davvero incantevoli, ampie e perfette per godersi un momento di relax. Le sue acque limpide e cristalline ci lasceranno senza fiato. Imperdibile è la spiaggia di Punta Fiuzzi, dalla quale possiamo vedere l’omonima torre. I suoi fondali puliti ed incontaminati sono l’ideale per chi ama fare snorkeling. Sabbia bianca e soffice ci attende alla Buddha Beach, una delle spiagge più apprezzate del luogo. Proprio da qui, possiamo vedere l’Isola di Dino. Questo piccolo gioiello si estende per soli 50 ettari ed è una tappa imperdibile per chi si reca a Praia a Mare.

Un’escursione in barca al costo di 5 euro è il modo migliore per ammirare le bellezze di questa isola. Potremo entrare nella Grotta Azzurra, che si chiama così per il colore che assume l’acqua al suo interno. Lunga 70 metri e profonda 12, questa grotta sembra avere qualcosa di magico. Merita una visita anche la Grotta delle Cascate, ricca di rocce rosa e stalagmiti. Possiamo raggiungere l’Isola di Dino noleggiando pedalò, oppure facendo un’escursione guidata in barca partendo da Praia a Mare.

Come risparmiare

Si affaccia su un’isola ricca di grotte spettacolari e Praia a Mare è il luogo perfetto per andare in vacanza spendendo poco. Prenotando adesso, possiamo trovare appartamenti e hotel a partire da 70 euro. I prezzi salgono un po’ se vogliamo soggiornarvi nel mese di agosto, ma possiamo trovare ottime soluzioni intorno ai 90 euro per notte.

Approfondimento

Chi vuole spendere poco per una vacanza da sogno deve scegliere questa meravigliosa isola incastonata nel Mediterraneo