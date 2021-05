L’estate è alle porte ed è inevitabile iniziare a pensare e a programmare le vacanze. Molte persone sceglieranno mete vicino a casa o comunque non extra-europee per via della situazione emergenziale. Oggi la Redazione vuole consigliare un luogo incantevole che si trova non distante dall’Italia e che ci permetterà di spendere poco. Infatti, chi vuole spendere poco per una vacanza da sogno deve scegliere questa meravigliosa isola incastonata nel Mediterraneo: stiamo parlando di Leucade.

Perché sceglierla

Leucade è la meta da scegliere se vogliamo concederci una vacanza più tranquilla rispetto ad altre destinazioni come Corfù o Santorini. Infatti, questo piccolo angolo di paradiso è meno coinvolto dal turismo di massa rispetto ad altre mete vicine. Se cerchiamo una vacanza all’insegna della pace e dell’autenticità, Leucade è ciò che fa al caso nostro. Il fatto che sia una meta minore non significa che finiremo per annoiarci, tutt’altro. Infatti, sono numerosi i locali che si dedicano alla movida notturna e durante il giorno possiamo praticare sport acquatici come il kitesurf.

Leucade ci regala splendidi paesaggi naturali come le cascate Dimosari e luoghi nascosti come la caverna Papanikolis. E infine, una delle spiagge più belle al mondo si trova proprio qui. Stiamo parlando di Porto Katsiki che è caratterizzata da mare cristallino e sabbia finissima. Insomma, questo luogo è in grado di lasciarci senza fiato non facendoci mancare né il relax, né il divertimento.

Come la raggiungiamo?

Leucade, o Lefkada, è un’isola minore dell’arcipelago greco. Con gli anni quest’isola ha deciso di ritagliarsi un mercato turistico più di nicchia ed offrire qualcosa di diverso rispetto alle altre mete greche. Ma come possiamo raggiungerla? Arrivare a Leucade non è affatto difficile. Questa, infatti, è separata dalla costa ionica e dalla costa greca da un lembo di laguna che è possibile percorrere in automobile attraverso un ponte. È anche possibile raggiungerla in traghetto da Ancona, Bari, Brindisi e Venezia oppure tramite il vicino aeroporto di Preveza. E infine, ci sono anche molti collegamenti interni che permettono di raggiungere città come Atene, Patrasso e Salonicco.

Chi vuole spendere poco per una vacanza da sogno deve scegliere questa meravigliosa isola incastonata nel Mediterraneo. Leucade è una meta incantevole tutta da scoprire e siamo sicuri che lascerà tutti senza fiato.

