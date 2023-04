La classifica dei migliori pesto di basilico secondo gli esperti del Gambero Rosso e i consigli per gustarlo al meglio

Qualche cucchiaio di pesto e la pasta è pronta! Il pesto di basilico è infatti il condimento più pratico che risolve il pranzo in pochi minuti. Ricco di gusto e profumo, gli esperti di una nota rivista gastronomica hanno testato vari sughi pronti ed hanno decretato i migliori. Leggi per scoprire di chi si tratta!

Il pesto è uno dei condimenti più amati per condire la pasta. Dopo il classico sugo al pomodoro, è la soluzione più pratica per dare un tocco di sapore e di colore ad un semplice piatto di pasta, rendendolo gustoso e profumatissimo. Il pesto è una specialità ligure, a base di basilico fresco, formaggio, olio EVO, aglio e pinoli. Farlo in casa non è particolarmente difficile. L’importante è utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. Inoltre, l’ideale sarebbe pestare i vari ingredienti con un mortaio di pietra, alla vecchia maniera.

Purtroppo, però, con la vita frenetica di tutti i giorni, non sempre è possibile preparare in casa prodotti artigianali. Ecco che quindi i prodotti già pronti sono validi alleati. In questo caso, è bene puntare su prodotti di una certa qualità. In tal senso, per essere certi di fare dei buoni acquisti, risultano molto utili le classifiche elaborate dagli esperti del settore.

Il test di Gambero Rosso sul pesto

La nota rivista di cucina il Gambero Rosso ha fatto un test su circa 30 pesti. I prodotti testati sono stati sia i pesti genovesi realizzati secondo quanto prescritto dalla ricetta indicata dal Consorzio del pesto genovese. Sia pesti alla genovese preparati con una ricetta più libera.

Ecco la classifica dei migliori pesto di basilico

La medaglia d’oro va al pesto Rossi 1947. Pesto fresco profumatissimo dove si avvertono molto bene tutti i sapori dei vari ingredienti: Parmigiano Reggiano, pinoli, fiore sardo, olio EVO e aglio di Vessalico.

A seguire, gli esperti del Gambero Rosso hanno promosso a pieni voti anche il pesto alla genovese de l’Artigiana Genovese. Seppur di colore verde scuro, questo pesto ha un gusto ed un profumo sorprendenti. Il tutto viene esaltato da un olio extravergine di ottima qualità. In questo pesto, oltre al Parmigiano Reggiano, è aggiunto anche il pecorino romano.

Tra i vincitori si segnala anche un pesto fresco non convenzionale. Si tratta della Pinolosa di Casa Lombardi. Prodotto in Toscana, questo condimento sorprende per la presenza abbondante di formaggio grattugiato in maniera grossolana e di pinoli interi. Un buon prodotto realizzato con materie prime pregiate.

Non solo pasta, ecco altri 3 modi per gustare un buon pesto

Quando si parla di pesto al basilico, si pensa solo a condire la pasta. In Liguria vi condiscono le trofie. Nella vita di tutti i giorni, qualunque formato di pasta va bene. Spesso si opta per spaghetti e fettuccine, ma anche per penne, fusilli e farfalle. In realtà, però, basta un pizzico di fantasia per gustare il profumato condimento verde in tante altre occasioni. Dopo aver visto la classifica dei migliori pesto di basilico, ecco allora alcune idee per gustarlo al di là della solita pasta: