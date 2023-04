Non più pancia e fianchi larghi ma addome scolpito e glutei di marmo: l’allenamento di Diletta Leotta e 3 suoi esercizi preferiti

Diletta Leotta è una delle donne più belle e desiderare dello spettacolo italiano. Quale è il suo segreto per una forma fisica perfetta? Scopriamo lo sport e gli esercizi che ama praticare e che anche tu puoi replicare.

In pochi lo sanno ma Diletta Leotta ama allenarsi. Lo fa almeno 20 minuti al giorno e ovunque si trovi.

Stando alle sue stesse parole, le basta una semplice sedia per potersi allenare. Poche scuse e tanto duro lavoro. Soprattutto perché non serve spendere soldi in costosi allenamenti in palestra e che spesso non sono necessari agli obiettivi di tante donne.

Queste ultime spesso non puntano ad un fisico da atleta ma vorrebbero soltanto dire addio a pancia e fianchi larghi.

Ecco dunque alcuni degli esercizi che la presentatrice di Dazn ama praticare.

Quali parti del corpo allena di più e i suoi esercizi preferiti

Diletta ha dichiarato di apprezzare molto allenare la parte bassa del corpo. Quindi gambe e glutei principalmente. L’esercizio che pratica più spesso è lo Squat, di cui non mancano mai 100 ripetizioni all’interno della sua routine di fitness.

Se vuoi provare a farlo anche tu puoi cominciare a dividerli in 5 serie da 20 ripetizioni ciascuna. In questo modo potrai farli senza stancarti eccessivamente.

Un altro esercizio che Diletta ama praticare è il Wall Sit, che consiste nel mettersi a muro con la schiena dritta e le gambe in posizione di squat cercando di mantenere la posizione il più possibile. Mentre mantiene questa posizione, Diletta Leotta alza a turno i polpacci.

Infine, non manca lo Shoulder Tap, un esercizio che permette di tonificare l’addome. Bisogna assumere una posizione di plank e toccarsi una ad una le spalle con la mano opposta.

Non più pancia e fianchi larghi ma addome scolpito e glutei di marmo grazie anche a questo sport

Diletta è una ambasciatrice della nota piattaforma Buddyfit e spesso vi ricorre per i suoi allenamenti. Le sue classi preferite sono quelle di yoga, dalla durata di 20-30 minuti e che pratica circa 2 volte a settimana.

Cosa mangia Diletta Leotta

Come Michelle Hunziker, Diletta non segue una dieta particolarmente restrittiva. Mangia un po’ di tutto ed evita però soldi e alcolici.

Durante la settimana presta attenzione alla sua alimentazione ma durante il weekend non manca di concedersi un dolce o un bicchiere di vino. Insomma, attenzione ma non ossessione.

Cosi otterrai non più pancia e fianchi larghi ma addome scolpito e glutei di marmo.