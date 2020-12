Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le verdure rappresentano una fonte importante di benessere per l’intero organismo. Si adattano perfettamente all’alimentazione di grandi e piccini. Molto spesso però, inserirle nell’alimentazione di questi ultimi, è un’operazione estremamente complessa. Esse, tuttavia, possono essere rese appetitose con questa ricetta. Ecco come preparare sformatino di verdure di stagione croccanti e cuore filante di cacio su crema di parmigiano davvero gustoso.

Ingredienti per la preparazione

Lo sformatino di verdure di stagione croccanti e cuore filante di cacio su crema di parmigiano può rappresentare un antipasto ma anche un secondo vegetariano; occorrerà semplicemente svuotare il frigo dalle verdure. Potranno utilizzarsi un po’ tutte le verdure che si desiderano, da quelle autunnali a quelle invernali, secondo i propri gusti. In questa ricetta si utilizzeranno le melanzane, le zucchine, la cipolla e i peperoni, tipici ingredienti della caponata di verdure. Poi occorrerà qualche uovo, del prezzemolo, del caciocavallo e del parmigiano reggiano. Sono facoltativi il pepe nero o una punta di peperoncino rosso, un pizzico di noce moscata e della mentuccia fresca. Per la crema di parmigiano reggiano occorreranno farina, latte, burro e parmigiano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Preparazione della ricetta

Per preparare lo sformatino di verdure di stagione croccanti e cuore filante di cacio su crema di parmigiano bisogna iniziare a cuocere le verdure. Munirsi di una pentola abbastanza capiente, magari in pietra antiaderente per evitare che gli ingredienti si attacchino sul fondo. Versare quindi un filo di olio d’oliva, la cipolla tritata finemente e un cucchiaino di zucchero. Questo trucco serve a far caramellare in padella la cipolla e a renderla ancor più dolce. Tutta la verdura andrà tagliata in cubetti della stessa dimensione. Poi aggiungere i peperoni, che richiedono un tempo di cottura più lungo, dopo circa cinque minuti le zucchine e in ultimo le melanzane.

Non bisogna terminare tutta la cottura, perché la verdura finirà di cuocere in forno. Mettere da parte il trito di verdure e lasciarlo raffreddare. Per lo sformatino di verdure di stagione croccanti e cuore filante di cacio su crema di parmigiano, tagliare il caciocavallo(magari silano) in piccoli cubetti. A questo punto prendere le verdure ormai freddate e aggiungere qualche uovo che fungerà da collante, del formaggio grattugiato, pepe nero e sale. Le verdure possono anche essere salate durante la cottura. Riempire dei pirottini in alluminio imburrati con il composto, avendo cura d’inserire qualche cubetto di cacio al centro che si fonderà durante la cottura.

Infornare a 180 gradi per dieci minuti circa e dedicarsi alla crema di parmigiano reggiano. Basterà sciogliere il parmigiano con un po’ di latte sul fuoco e preparare a parte un roux di burro e farina che fungerà da addensante. Impiattare lo sformatino capovolgendolo in un colpo e versare sopra (o porre sul fondo) la crema di parmigiano. Al taglio, lo sformatino presenterà un gustoso cuore filante al cacio e bagnarlo con la crema di formaggio sarà una vera e propria esperienza di gusto.