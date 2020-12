Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La bellezza naturale si declina in miriadi di tipologie di volto: forme ovali, visi allungati o mascelle importanti che rendono il viso squadrato. Amarsi è la regola d’oro per sentirsi appagati da tutti i punti di vista. Il make up, tuttavia, può servire a sentirsi più sicure e serene ed è anche la soluzione per smussare visi che presentano forme assai rigide. Il contouring make up? Con questo trucco non si avrà più un viso troppo tondo, ovale o squadrato.

In cosa consiste questa tecnica

Il contouring è la famosa tecnica di make up resa famosa dalla bellissima Kim Kardashian, iconico personaggio statunitense, attrice, imprenditrice e modella. Si tratta dell’utilizzo di fondotinta, correttori e ciprie che, giocando con i contrasti chiari e quelli scuri, delineano o smorzano aspetti estetici del viso. Questa tecnica di make-up si basa sullo studio delle forme del viso, dei colori e del chiaroscuro. Richiede qualche abilità e si utilizza per rendere Star e modelle perfette durante l’apparizione sui Red Carpet più famosi.

Si partirà da una delle forme di viso più comuni: il viso ovale e allungato. Il contouring make up suggerisce di scurire la fronte all’attaccatura dei capelli, per renderla molto meno evidente, utilizzando un correttore o della terra in polvere, abbastanza più scura della propria pelle. Questa andrà applicata anche sotto gli zigomi e sotto il mento. La zona delle occhiaie andrà, invece, schiarita con del correttore, cipria o fondotinta molto più chiari del colore della propria pelle.

Altra tipologia comune di viso è quello a cuore, in cui la terra più scura andrà invece applicata ai bordi del viso, partendo dalle tempie fino allo zigomo. Si scurirà anche la parte inferiore del mento, mentre si renderà più chiaro il centro dello stesso.

Contouring per visi tondi, rettangolari e squadrati

Con questo trucco non si avrà più un viso troppo tondo, ovale o squadrato, perché si giocherà con i contrasti di colore. Per chi possiede un viso troppo tondo (a palla, cioè) si consiglia di scurire i bordi del viso come descritto per la tipologia di viso a cuore, ma di partire dalle tempie fino a raggiungere il mento. Illuminare con colori chiari il centro della fronte, l’area sotto gli occhi e, orizzontalmente, il mento.

I visi rettangolari sono particolarmente squadrati; basterà delineare una sorta di arcobaleno sulla fronte partendo dalle tempie e circoscrivendo l’attaccatura dei capelli. Pronunciare molto lo zigomo, con lo stesso colore scuro e delineare leggermente i bordi del mento.

Per i visi a forma di rombo, il correttore o la terra più scuri non vanno assolutamente utilizzati sulla fronte, che andrà solo schiarita al centro con un’illuminante. Stesso discorso per mento e zona sottostante le occhiaie. Con questo trucco non si avrà più un viso troppo tondo, ovale o squadrato.