Preparare piatti da ristorante Gourmet restituisce sempre un certo grado di soddisfazione. Se poi questi sono abbastanza economici e veloci nella loro preparazione, la soddisfazione non può che essere massima. Ecco, quindi, un secondo piatto gourmet che si prepara a casa velocemente e in modo economico.

Tonno fresco scottato appena in padella con panatura di semi di papavero

Per cucinare questo delizioso secondo occorreranno qualche trancio di tonno fresco, acquistabile in pescheria o al supermercato e dei semi di papavero. Il tonno non è chiaramente quello in scatola, ma si tratta dei tranci di colore rosso vivo che si acquistano da crudi. Più il colore sarà intenso, più il tonno sarà fresco e di qualità. Occorreranno tranci grandi circa quanto il palmo della mano, che andranno cotti come si fa tipicamente con la tagliata di carne.

I semi di papavero sono invece piccolissimi semini neri, che si ricavano dal medesimo fiore. Non bisogna acquistare dei papaveri e privarli dei loro semi, sia chiaro. Al supermercato, si vendono semi di papavero normalmente presenti sui banchi delle spezie. Per accompagnare il tonno, si può preparare della maionese alla soia e adagiare il tutto su un letto di rucola.

Preparazione del secondo gourmet

Si è visto che, un secondo piatto gourmet che si prepara a casa velocemente e in modo economico, è il tonno ai semi di papavero. Per prepararlo bisogna scottare appena i tranci di tonno in una padella rovente, lasciando il cuore semi-crudo. Prima della cottura, però, il tonno andrà impanato nei semi come si fa tipicamente con le cotolette e il pan grattato. I semi tosteranno in padella e il tonno risulterà morbido al centro.

La maionese di soia si prepara con il latte di soia e l’olio di semi come se fosse una comune maionese. Versare circa un bicchiere di latte di soia e a filo l’olio di semi e montare con un minipimer elettrico. Aggiustare di sale e prezzemolo tritato. Tagliare il tonno in senso trasversale come se fosse una tagliata di carne, a fette più o meno lunghe. Servire il pesce su un letto i rucola condita e accompagnare con la deliziosa maionese di soia al prezzemolo. Ecco pronto un piatto gourmet economico e velocissimo da preparare.