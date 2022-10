Sfoglia alle mele e cannella facile, leggera e morbidissima, pronta in 20 minuti

Se l’autunno per certi versi è una stagione antipatica per via del freddo e del maltempo, ci sono tante prelibatezze che compensano questi difetti. Protagonista indiscussa di questi mesi è senza dubbio la zucca, ortaggio coloratissimo da reinterpretare in piatti dolci o salati a seconda dei gusti.

Altro must di stagione, poi, è senza dubbio la golosissima torta di mele, che riscalda il cuore e l’appetito nelle piovose domeniche d’autunno. Anche in questo caso esistono tantissime ricette, compresa la versione più leggera per chi è intollerante al glutine. Detto questo, scopriamo insieme come preparare una sfoglia alle mele e cannella facile, ma anche leggera e morbidissima, fragrante e veloce da cuocere.

Apple dutch baby

Non si tratta di una vera e propria torta di mele, in quanto somiglia molto di più a un pancake ed è addirittura più vaporosa. Peraltro, a differenza del pancake, non viene cotta in padella ma al forno e dunque risulta potenzialmente più leggera. Ottimo per la merenda, l’apple dutch baby si presta benissimo anche come dolce improvvisato alla fine di una cena tra amici.

Per prepararlo, ci occorrono:

160 g di farina 00;

5 uova;

150 ml di latte;

2 mele;

40 g di zucchero;

50 g di burro;

2 cucchiai di olio di semi di arachide;

cannella in polvere;

estratto di vaniglia;

zucchero a velo.

Sfoglia alle mele e cannella facile e sofficissima cotta al forno in poco tempo

Il primo passaggio della ricetta prevede di lavare le mele, asciugarle e tagliarle a spicchi, da raccogliere poi in una ciotola. Spolveriamole con della cannella e aggiungiamo l’olio di semi, quindi mescoliamo con le mani per ungerle e insaporirle al meglio. A questo punto, disponiamo gli spicchi su una teglia opportunamente foderata e inforniamo a 200° C per 15 o 20 minuti. Nel mentre, dedichiamoci alla preparazione della pastella frullando uova, latte, un pizzico di estratto di vaniglia e uno di cannella. Infine, uniamo anche la farina prima di frullare un’ultima volta, in modo tale da ottenere un composto sufficientemente liquido.

Una volta che le mele sono state cotte per il tempo indicato, aggiungiamo dei ciuffi di burro e inforniamo ancora qualche secondo per farlo sciogliere. Fatto questo, estraiamo nuovamente la teglia e versiamo la pastella appena preparata sulla spianata di mele e burro. Non resta che infornare definitivamente a 200° C per una ventina di minuti, facendo attenzione a quando il dolce diventa abbastanza vaporoso e dorato. Una volta pronta, serviamo la apple dutch baby spolverando con dello zucchero a velo.

