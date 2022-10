La torta della tradizione con i mirtilli che farà leccare i baffi a tutti

La tradizione ci regala un dolce fantastico, profumatissimo, soffice e ricco di gusto. Si prepara con ingredienti semplici, genuini: tutti ricordano le scene dei fumetti di Paperino, quando il giovane paperotto si lasciava incantare dal profumo della torta di Nonna Papera lasciata a raffreddare sul davanzale. Questo dolce si vede spessissimo anche nei film e nelle serie TV, e ha spesso un aspetto così appetitoso che molti si saranno domandati come fare a prepararne uno. Ebbene, ecco la torta della tradizione con i mirtilli: la blueberry cake, amatissima in America, dov’è nata. Si prepara però anche nella cucina tirolese: questo perché l’ingrediente principale di questa torta sono appunto i mirtilli, dei frutti di bosco che crescono spontaneamente in queste regioni del Mondo.

La ricetta di per sé è estremamente semplice, con ingredienti di prima qualità da maneggiare a temperatura ambiente. Già durante la preparazione non ci saranno dubbi: questo dolce con i suoi profumi e le sue morbidezze sarà in grado di conquistare anche i mariti e i figli più esigenti. Bastano soli trenta minuti per prepararlo, ai quali bisogna aggiungere circa un’ora di cottura. Non serve alcun tempo di riposo. Un grande segreto di questo dolce è che, se conservato sotto una campana di vetro, ben coperta e in frigo, si mantiene morbidissimo anche per giorni. Diventa quindi una torta perfetta da fare la domenica e da consumare per tutta la settimana, a colazione o a merenda. I bambini l’adoreranno!

Ecco la torta della tradizione con i mirtilli fatta in casa

Questi sono gli ingredienti per circa 10 porzioni:

130 g di farina 00;

160 g di zucchero;

110 g di burro;

2 uova grandi;

250 g di mirtilli freschi;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

la scorza grattugiata di un limone;

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 pizzico di sale;

cannella a piacere;

zucchero a velo q.b.

Preparazione della blueberry cake

In una ciotola unire zucchero e burro ammorbidito a temperatura ambiente. Con un frustino elettrico amalgamare fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungere le uova una alla volta, e continuare ad amalgamare nel mentre. Unire l’essenza di vaniglia e la scorza di limone grattugiata. Aggiungere la farina setacciata, non tutta insieme ma poco per volta. Passare al setaccio anche lievito, bicarbonato e cannella. Infine, quando il composto è amalgamato, aggiungere un pizzico di sale. Trasferire l’impasto in uno stampo imburrato e infarinato.

Lavare poi bene i mirtilli, infarinarli e distribuirli sulla torta senza spingerli. Cuocere a 180 gradi nel forno preriscaldato per circa un’ora, senza aprire il forno prima di almeno 40 minuti. Se la superficie si scurisce troppo, coprire con la carta d’alluminio. Fare sempre la prova stecchino prima di togliere dalla cottura. Una volta pronta, spolverare con lo zucchero a velo e servire. Che bontà!

