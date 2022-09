Così come la moda, anche la cucina ha dei must iconici e, nello specifico, potremmo dire che l’autunno è la stagione della torta di mele. Si tratta di un dolce che ormai viene proposto in tantissime varianti, compresa peraltro quella senza glutine, tutte ugualmente buonissime.

E visto che il comun denominatore è la bontà, l’unico modo per scegliere quale ricetta provare la prossima volta è il tempo. Puntiamo sulla ricetta più veloce o, perché no, su una di quella con poche calorie. Del resto, la mela è già di per sé un frutto zuccherino, quindi non c’è bisogno di rimarcare la dose di dolcezza.

Da questo punto di vista, una buona soluzione potrebbe essere la bundt cake, una soffice torta di mele ipocalorica e monoporzione, cotta in 15 minuti. Di seguito riportiamo le dosi per 12 tortine monoporzione: difficile, infatti, che i nostri ospiti si limitino a mangiarne una sola, vista la bontà.

Ingredienti e dosi

2 mele Renetta grattugiate;

2 uova;

100 g di zucchero semolato;

125 g di burro fuso freddo;

150 g di farina 00;

50 g di farina di mandorle;

10 g di lievito per dolci;

la scorza di un limone grattugiata;

un pizzico di sale;

zucchero semolato per la finitura.

Procedimento

Per prima cosa, grattugiamo le mele dopo averle lavate e sbucciate: permetteranno all’impasto di rimanere più umido e morbido. In una ciotola, invece, montiamo le uova con lo zucchero per ottenere un composto spumoso a cui amalgamare la scorza di limone e il sale. Uniamo anche le mele grattugiate e mescoliamo bene con una spatola per dolci.

Soffice torta di mele ipocalorica e monoporzione pronta in meno di 15 minuti

A questo punto setacciamo la farina 00 con il lievito e aggiungiamo anche quella di mandorle, per concludere con il burro fuso. Ottenuto un composto omogeneo, imburriamo e infariniamo 12 stampini monoporzione, riempiendoli per ¾ con l’impasto.

È arrivato il momento di infornare a 180 °C per 20 minuti circa o almeno fino a quando l’interno delle tortine non risulterà bene asciutto. Una volta sfornato, lasciamo raffreddare almeno per 5 minuti all’interno degli stampini, quindi sformiamo e passiamo ciascuna torta nello zucchero.

Disponiamo infine le mini bundt cake sopra un piatto da portata e serviamo in tavola ancora tiepide, ma sono buonissime anche fredde.

