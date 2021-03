Se abbiamo la sfortuna di essere in zona rossa dobbiamo rinunciare alla consueta manicure dall’estetista. Estetiste e parrucchiere sono infatti chiuse e non sappiamo ancora quando riapriranno.

La buona notizia per le manicure-dipendenti è che è possibile rimediare facendo una manicure in casa senza problemi, a costo bassissimo e con una resa ottima. Oggi vediamo come fare una manicure semipermanente in casa senza fornelletto in due mosse.

Due ingredienti per una manicure che dura giorni

Se vogliamo fare una manicure fatta in casa dobbiamo avere tutti gli strumenti necessari per la classica manicure. Dopo aver proceduto alla pulizia e al taglio delle unghie possiamo procedere alla stesura dello smalto. Dovremo inizialmente stendere un velo di smalto trasparente come primo passaggio.

Ora possiamo passare alla stesura dello smalto del colore che abbiamo scelto. Una volta che questo smalto si sarà asciutto dovremo stendere un topcoat effetto semipermanente. Questo prodotto innovativo ci permette di rendere la manicure molto duratura grazie allo spessore protettivo che crea sull’unghia.

Sempre impeccabili

L’effetto è superlucido e superluminoso, proprio come con una manicure semipermanente classica!

La differenza con lo smalto semipermannente classico è che con questa tecnica non è necessario l’uso del fornelletto. Questo topcoat ci permette di saltare questo step e di evitare l’acquisto di un prodotto così costoso. Con questo trucchetto potremo farci da sole la manicure semipermanente, a basso costo, senza uscire di casa e con un risultato incredibile.

Possiamo esercitarci a fare questa manicure semipermanente in casa senza fornelletto in due mosse. Prenderemo la mano e impareremo, col tempo diventeremo esperte e prenderemo anche gusto nel fare la manicure.

Nel frattempo, sperando che le restrizioni si allentino, possiamo telefonare alla nostra estetista di fiducia e prenotare una seduta professionale, perché non c’è niente rilassante come un trattamento di bellezza alle mani come la manicure.

In questo articolo abbiamo visto alcune idee originali per una manicure alla moda.