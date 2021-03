La poesia del vino non smetterà mai di stupirci. Non solo, il vino ci emoziona e ci inebria, tanto che sia i Greci sia i Romani ne hanno fatto un Dio. Addirittura, ci sono alcuni medici francesi che hanno trovato un tipo di vino diverso per ogni tipo di malattia. Noi di ProiezionidiBorsa non ci spingiamo a tanto, cerchiamo solo di raccontare dei vini e di consigliarne altri.

Nel mondo ci sono due categorie di persone che consumano vino, entrambe rispettabili. Ci sono gli esperti, i sommelier, gli amatori. E poi ci sono coloro che non hanno questa fortuna ma amano comunque molto il vino. Spesso, infatti, lo portano a cene tra amici e parenti. E, ancora più spesso, si domandano quale tipo di vino portare.

Dovremmo certamente conoscere quantomeno il menù della cena, o i gusti di chi ci invita. C’è però un vino che piace a tutti, ma proprio a tutti. Ecco il vino straordinario che ci fa sempre fare bella figura davanti agli esperti.

Il “Barolo del Sud”

Stiamo naturalmente parlando del Taurasi. Le cronache ci dicono che si tratta di un vino di quasi certa origine greca. Le colonie greche dell’Italia Meridionale, la famosa Magna Grecia, erano infatti solite portare in Italia tutte le colture della loro terra. Rientrano quindi anche i vini, e specialmente l’aglianico.

L’aglianico è il vitigno con cui il Taurasi è prodotto, in purezza. Si pensa che il nome aglianico derivi dalla città di Elea, anche centro di un’importante scuola filosofica.

Il grande Orazio cantò le lodi per questo nettare divino, dato che era nato a Venosa, sul Vulture. Taurasi, sarebbe poi ciò che resta di una città che i romani distrussero, ma come si sa il nome resta nella memoria del vino.

Rosso importante, tannini e acidità elevata, assomiglia molto a un ottimo Barolo. Tanto che è addirittura soprannominato il “Barolo del Sud”. Vino eccellente, da provare e condividere. Ecco qual è il vino straordinario che ci fa sempre fare bella figura davanti agli esperti.