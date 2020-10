Buoni e di semplice realizzazione, i tartufini di castagne vi daranno grandi soddisfazioni. La versione che vi stiamo per presentare è adatta alle serate autunnali. Sfiziosi da gustare accompagnati da un amaro, questi piccoli peccati di gola faranno felici i vostri ospiti che sicuramente non potranno fermarsi all’assaggio di un solo tartufino. Scopriamo insieme la ricetta per la realizzazione di 15 tartufini.

Ingredienti

200 g di castagne;

100 g di cioccolato a latte o fondente;

50 ml di latte;

15 g di miele;

Codette al cioccolato q.b.

Sfizi d’autunno da provare assolutamente grazie alla ricetta facile dei tartufini di castagne. Preparazione

Molte ricette che parlano di castagne iniziano con un consiglio che replichiamo anche noi per questa preparazione. Lasciate le castagne fresche in ammollo per circa 30 minuti. Un passaggio che le renderà morbide. Una volta trascorso il tempo d’attesa asciugatele bene, incidente ogni castagna con la punta di un coltello ed infornatele a 220° per 30-40 minuti con forno ventilato preriscaldato. Una volta cotte, fate intiepidire, sbucciatele ed inseritele in un mixer. Tritate finemente ed aggiungete il cioccolato tagliato a pezzetti. Continuate a frullare aggiungendo man mano il latte a filo ed il miele.

Quando il composto sarà omogeneo, togliete l’impasto dal mixer e versatelo in una ciotola. Ora formate con i palmi della mano una quindicina di palline con l’impasto appena creato. Passate ciascuna pallina nelle codette di cioccolato o se preferite potete utilizzare anche la granella di nocciole ed infine, disponete i tartufini nei pirottini. Se non avete gli involucri di carta a portata di mano, potete predisporre le palline di castagne anche in un piatto, tenendo cura di non far toccare i tartufini l’uno con l’altro. A questo punto, i vostri piccoli peccati di gola saranno pronti per essere gustati. Potete riporli in frigorifero e servirli all’occorrenza.

Se “Sfizi d’autunno da provare assolutamente grazie alla ricetta facile dei tartufini di castagne” vi è stato utile, leggete anche “Irresistibili tartufini al tiramisù che faranno felici anche gli ospiti più difficili“.