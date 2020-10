Se siete indecisi sul dolce da preparare, scegliete senza indugio i fagottini di mele. Una preparazione semplicissima che non vi porterà via molto tempo ma che vi farà fare un figurone davanti i vostri ospiti. La ricetta dai sapori classici, dovuta alla presenza della mela nei dolci della tradizione, ben si sposa con la croccantezza della pasta sfoglia. Inoltre, la forma sfiziosa di piccoli fagottini darà quel tocco di originalità in più che non guasta mai. Ed ecco che in pochi minuti i vostri fagottini prenderanno forma.

Ingredienti per 6 persone

pasta sfoglia;

2 mele abbastanza mature;

30 g di acqua;

120 g di marmellata zuccherata al gusto che preferite;

cannella q.b.;

1 tuorlo.

Fagottini di mele pronti in un batter d’occhio per ammaliare gli ospiti in pochi istanti. Preparazione

Preparare i fagottini di mele è semplice e veloce grazie anche all’utilizzo della pasta sfoglia che dovrete stendere in una teglia rettangolare con un foglio di carta da forno all’interno. Fate questa operazione e mettete la teglia da parte. Prendete un pentolino e versate l’acqua e a fuoco lento fate cuocere le mele, precedentemente sbucciate e tagliate a pezzetti. Successivamente, aggiungete la marmellata e continuate a far cuocere per qualche minuto a fuoco lento. Insaporite con la cannella in polvere. Dopo aver mescolato bene spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

A questo punto riprendete la teglia e con una rotella tagliapasta dividete la pasta sfoglia in sei rettangoli uguali. Versate il composto su metà base di ogni rettangolo e richiudete piegando l’estremità senza ripieno. Con le dita passate bene sui bordi per chiuderli. Una volta sigillati vi consigliamo di creare dei piccoli forellini con la forchetta su ciascun fagottino. Spennellate la superficie con il tuorlo d’uovo ed infornate a 180° per 8-10 minuti. Versate i piccoli fagotti accompagnati da una tazza di tè o caffè.

Se “Fagottini di mele pronti in un batter d’occhio per ammaliare gli ospiti in pochi istanti” vi è stato utile, leggete anche “Riso soffiato fatto in casa in tre semplici mosse per una colazione coi fiocchi“.