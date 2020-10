Ieri sui mercati, l’incertezza è regnata sovrana. La chiusura in ordine sparso delle Borse del Vecchio Continente ne è stata la dimostrazione plastica. La Borsa italiana ne ha approfittato. Ieri Piazza Affari ha chiuso in salita grazie a una pioggia di acquisti sui principali titoli di credito. E se il fiume di denaro continua su questi titoli la Borsa può avere una nuova giornata positiva.

Se il fiume di denaro continua su questi titoli la Borsa può avere una nuova giornata positiva

L’incertezza regna anche a Wall Street. Dopo la seduta negativa di lunedì, la Borsa USA ieri è partita in rimbalzo. Ma è stata una reazione limitata nel tempo e nella dimensione. I prezzi, dopo essere saliti nella prima ora, hanno invertito per poi azzerare i guadagni che avevano realizzato.

Ieri l’indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,5% grazie soprattutto a due fattori. La partenza in rialzo di Wall Street e il forte apprezzamento dei titoli bancari. Ieri tutto il comparto degli istituti di credito in Borsa ha fatto faville, ma più di tutti ha brillato BPER Banca.

Il titolo ha guadagnato il 9% a fine seduta, ma durante la giornata i prezzi sono arrivati a salire anche del 14%. Il fiume di denaro che ha investito l’azione, è dovuto alle speculazioni sul risiko bancario.

Le opportunità di oggi per BPER Banca e Ftse Mib

Il titolo il 13 ottobre ha realizzato il minimo storico, ma nella seduta del 16 ottobre aveva già dato un segnale di inversione di trend. E ieri l’azione ha aggiunto un nuovo tassello al tentativo di recupero.

I prezzi hanno segnato un massimo a 1,34 euro per poi chiudere a 1,30 euro. A 1,37 euro passa una resistenza, che se superata spingerà l’azione fino in area 1,42 euro. Attenzione, perché si potrebbe anche assistere a prese di beneficio. Ma discese fino a fino a 1,24 euro manterrebbero intatta l’inversione di trend di breve in atto.

Riguardo la Borsa, per l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMB) i due valore da monitorare sono, quota 19.250 punti al ribasso e 19.500 punti al rialzo. Sotto la soglia dei 19.250 punti, l’indice si indebolisce e può scendere fino a 19mila punti. Invece un ritorno sopra i 19.500 punti può aprire la strada verso i 19.700 punti.

