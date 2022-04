Un nuovo mese sta per iniziare e sempre di più ci avviciniamo all’estate. Ferie, viaggi e giornate calde e soleggiate ci risollevano senz’altro l’umore e proprio per questo motivo stiamo già guardando al futuro. Il cielo di maggio si prospetta interessante e benevolo sotto certi aspetti, in particolare per alcuni fortunatissimi segni zodiacali. Alcuni di noi infatti saranno baciati dalla fortuna e potranno davvero raggiungere risultati incredibili nel prossimo mese. Inoltre, pare proprio che qualcuno riuscirà ad ottenere molto più di quanto sperato.

Amore e lavoro al top

Dopo un aprile grandioso, maggio sarà alla riscoperta di sé stessi per il segno del Leone. La voglia di stare bene porterà i nati sotto questo segno a prendersi del tempo per conoscersi meglio e dare spazio alle proprie passioni. Questo condurrà i Leone a conoscere nuove persone e a lasciarsi andare alla passione e a nuove amicizie. Questa spensieratezza gioverà particolarmente ai Leone, che sul lavoro potranno ottenere grandi risultati e soddisfazioni personali.

I nati sotto il segno della Bilancia si sentiranno molto fortunati e pieni di energia. È un periodo davvero molto positivo e la voglia di mettere radici e costruire qualcosa di importante sarà sempre più forte. La situazione economica stabile da diversi mesi porta a fare dei progetti seri ed ambiziosi con il partner. Per i single potrebbero essere settimane intense, perché il carisma che contraddistingue i Bilancia potrebbe fare breccia nel cuore di qualcuno.

Maggio sarà davvero strepitoso per Leone e Bilancia e per altri 2 fortunati segni zodiacali sono in arrivo soldi ed occasioni imperdibili

Per il segno dell’Ariete maggio sarà un mese pieno di certezze e di conferme. L’incertezza vissuta nella prima parte del mese di aprile è ormai alle spalle e il prossimo mese di maggio sarà ricco di amore e soddisfazioni. Venere influenza in modo positivo l’umore e fa riscoprire agli Ariete la voglia di passare più tempo di qualità con il partner e fare progetti. Magnetici e passionali, gli Ariete sanno sempre come ottenere ciò che vogliono dagli altri, non solo in amore, ma anche nel lavoro. Una volta prefissato un obiettivo, non c’è nulla che potrà arrestare la loro corsa. Sono infatti in arrivo soldi extra grazie ad una buona intuizione avuta nelle scorse settimane. D’altronde, come sappiamo, essere audaci è un grande pregio dei nati sotto questo segno.

Scorpione

Maggio sarà davvero strepitoso per Leone e Bilancia, ma anche lo Scorpione sta vivendo un momento molto favorevole. Marte nel segno rende più determinati e combattivi i nati sotto questo segno, che sono pronti a conquistare la vetta. Il lavoro va a gonfie vele e questo porta a vivere le giornate con maggiore ottimismo e serenità. Chi vive una relazione stabile è propenso a fare progetti a lungo termine, mentre le coppie più giovani tendono a vivere il momento. Per i single potrebbe arrivare l’opportunità che aspettavano da tempo. Chi sarà abbastanza coraggioso da fare un salto nel buio potrebbe essere premiato. La fortuna accompagnerà i nati sotto questo segno ancora per diverse settimane: carpe diem.

