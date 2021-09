Nella vita di tutti esistono dei momenti più positivi e altri molto negativi. Insomma, classici alti e bassi da affrontare nell’arco dell’anno. Ad ogni modo, dobbiamo sempre superare gli ostacoli a testa alta, perché sicuramente ci saranno momenti migliori di cui godere.

In molti, per cercare di conoscere ciò che le stelle hanno in serbo per noi, si affidano all’oroscopo. Leggere in anticipo i possibili risvolti, può tranquillizzare gli umori o prepararci al peggio. Contando, comunque, che molto dipende sempre dal nostro atteggiamento e dal modo con cui affrontiamo gli eventi.

Scopriamo quali novità e cambiamenti potrebbero ridare il sorriso ad alcuni segni.

Una pioggia di incredibili emozioni in arrivo per questi 4 segni zodiacali

Per il segno del Capricorno non è stato un bel periodo. Dal punto di vista lavorativo, probabilmente non ha ricevuto le giuste soddisfazioni e meriti, nonostante sia molto ambizioso. Il carattere razionale, deciso e riservato in generale lo aiuta ad ottenere ciò che vuole.

Già a partire da ottobre ci saranno grandi risvolti sentimentali, grazie al favore di Venere, che favorirà un percorso positivo e stabile. In generale, non avranno grandi ostacoli da superare, anzi, sembrano esserci sorprese nell’aria, per questo bisogna rilassarsi e godersi il momento favorevole.

Momento propizio anche per l’Acquario, un idealista ribelle, che sa ottenere ciò che desidera con determinazione. Il suo panorama sentimentale offre buoni propositi e regala nuove emozioni. Nonostante alcune incomprensioni in amore, saprà recuperare il giusto equilibro con diplomazia. Grandi aspettative anche a lavoro, le idee e i progetti troveranno di sicuro un meritato successo.

L’entusiasmo e l’energia del Sagittario in questo periodo erano sottotono, ma solo per ritrovare nuovamente la carica. Ad ottobre, le stelle regaleranno momenti migliori e proteggeranno questo segno da possibili piccoli ostacoli. I legami sentimentali diventeranno più saldi, forti come non mai. A lavoro, nonostante i possibili cambiamenti, i Sagittario troveranno sempre il giusto livello di soddisfazione e gratificazione.

Toro

Non è stato un momento felice per il segno del Toro, che ha dovuto affrontare diverse situazioni con molta prudenza, senza averne il controllo. Conflitti, ultimatum e disaccordi hanno contribuito a creare un’atmosfera tesa in amore. Avendo Venere in opposizione, i malumori sono stati all’ordine del giorno.

Dietro l’angolo, però, c’è la rinascita e il benessere, I Toro dovranno solo mantenere la calma, ma quel momento arriverà presto. Il segreto per ritrovare fantastici periodi felici, sarà essere ragionevoli e non impulsivi, anche se è nel carattere del Toro.

Come abbiamo visto, quindi, l’oroscopo prevede una pioggia di incredibili emozioni in arrivo per questi 4 segni zodiacali, che hanno avuto, fino a poco fa, momenti non troppo felici.

Approfondimento

